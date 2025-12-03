“Ιθάκη”: Εσείς θα διαβάσετε το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα;
Σοβαρό τροχαίο στη συμβολή της Κηφισίας με την Κατεχάκη: ΙΧ συγκρούστηκε με μηχανή – Σοβαρά τραυματίας ο αναβάτης

Ο άνδρας παρελήφθη από ασθενοφόρο

ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης στη συμβολή της Λεωφόρου Κηφισίας με τη Λεωφόρο Κατεχάκη.

Συγκεκριμένα, ΙΧ που κινούνταν στο ρεύμα προς Κηφισιά συγκρούστηκε με μηχανή, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του αναβάτη. 

Ο άνθρωπος παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

