Σοβαρό τροχαίο στη συμβολή της Κηφισίας με την Κατεχάκη: ΙΧ συγκρούστηκε με μηχανή – Σοβαρά τραυματίας ο αναβάτης

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης στη συμβολή της Λεωφόρου Κηφισίας με τη Λεωφόρο Κατεχάκη.

Συγκεκριμένα, ΙΧ που κινούνταν στο ρεύμα προς Κηφισιά συγκρούστηκε με μηχανή, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του αναβάτη.

Ο άνθρωπος παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.