Σοβαρό τροχαίο στην Πάτρα με ΙΧ που καρφώθηκε σε φορτηγό – Τραυματίστηκε μία έγκυος

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (2/12) όταν ΙΧ “καρφώθηκε” σε φορτηγό Παραλία Πατρών με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 2 άτομα.

Σύμφωνα με το tempo24.news, αυτοκίνητο προσέκρουσε σε φορτηγό, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί μία γυναίκα, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες είναι έγκυος.

Επι τόπου έσπευσε δύναμη της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό της από το όχημα, αλλά και ομάδα του ΕΚΑΒ. Με ασθενοφόρο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αγ. Ανδρέας, χωρίς σοβαρά τραύματα.