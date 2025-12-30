Σοβαρό περιστατικό με πυροβολισμούς στον Βόλο: Ένοπλος ταμπουρώθηκε σε μπακάλικο – Είχε προηγηθεί έλεγχος για ρευματοκλοπή

Σοβαρό επεισόδιο με πυροβολισμούς σημειώθηκε το απόγευμα στην περιοχή Αλιβέρι, στη Νέα Ιωνία Βόλου, προκαλώντας αναστάτωση στις Αρχές και στους κατοίκους.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, το περιστατικό εκτυλίχθηκε σε οικισμό Ρομά, όπου νωρίτερα είχαν μεταβεί συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ για τη διενέργεια εκτεταμένων ελέγχων σχετικά με πιθανές περιπτώσεις ρευματοκλοπής.

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί εάν οι πυροβολισμοί συνδέονται άμεσα με την παρουσία των συνεργείων στην περιοχή.

Όπως μεταδίδει η τοπική ιστοσελίδα taxydromos.gr, η ΕΛ.ΑΣ. έχει ενημερωθεί για το συμβάν και βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση στην περιοχή, με στόχο την αποκατάσταση της τάξης και τη σύλληψη του φερόμενου ως δράστη.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, πρόκειται για άτομο που φέρεται να πυροβόλησε με καραμπίνα και στη συνέχεια να ταμπουρώθηκε μέσα σε μπακάλικο που λειτουργεί εντός του οικισμού.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έχουν αναπτυχθεί στο σημείο και διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το επεισόδιο.

Παράλληλα, ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες κάνουν λόγο για πιθανό τραυματισμό ενός ατόμου από τους πυροβολισμούς, χωρίς ωστόσο να υπάρχει μέχρι στιγμής επίσημη επιβεβαίωση από τις Αρχές.

Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ αναμένεται επίσημη ενημέρωση μόλις υπάρξουν ασφαλέστερα στοιχεία για την υπόθεση.