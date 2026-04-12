Σοβαρό ατύχημα στην Κόρινθο: Ακρωτηριάστηκε 19χρονος από σαΐτα 

Σε νοσοκομεία της Αττικής μεταφέρθηκαν ένας 19χρονος και ένας 25χρονος που τραυματίστηκαν μετά από σοβαρό ατύχημα με σαΐτα το βράδυ της Ανάστασης στην Κόρινθο.

Το ατύχημα έγινε το βράδυ της Ανάστασης (11/04) στο Βέλο Κορινθίας, όταν οι δύο νεαροί προσπάθησαν να ενεργοποιήσουν την λεγόμενη «σαΐτα» με αποτέλεσμα να τραυματιστούν και οι δύο.

Ειδικότερα, ο 19χρονος ακρωτηριάστηκε στο δάχτυλο και μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ για να λάβει τις πρώτες βοήθειες. Ο φίλος του, 24 χρόνων, τραυματίστηκε στο μάτι και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς.

Σύμφωνα με τις αρχές, και οι δύο νεαροί νοσηλεύονται φρουρούμενοι.