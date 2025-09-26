Σοβαρές καθυστερήσεις στο “Ελ. Βενιζέλος” λόγω του “κόφτη” στις αφίξεις – Τι λένε οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας

Μεγάλες καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν οι επιβάτες πτήσεων στο αεροδρόμιο “Ελ. Βενιζέλος”, εξαιτίας του περιορισμού της τάξης του 25% στις αφίξεις από τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας.

Αυτό σημαίνει ότι οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, που ρυθμίζουν τις προσγειώσεις και απογειώσεις, έχουν θέσει όριο στο πόσα αεροσκάφη μπορούν να φτάνουν στο αεροδρόμιο της Αθήνας, ανά συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Η απόφαση των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) να σταματήσουν να εξυπηρετούν πτήσεις που, όπως ισχυρίζονται, υπερέβαιναν το όριο χωρητικότητας του αεροδρομίου, από χθες Πέμπτη 25/9 έχουν οδηγήσει σε σημαντικές καθυστερήσεις, που ξεπερνούν τη μία ώρα.

Ενδεικτική των καθυστερήσεων είναι η εικόνα των αφίξεων στις 14:27 της Παρασκευής:

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας υποστηρίζουν ότι είχαν συμφωνήσει να βάζουν ένα συγκεκριμένο αριθμό πτήσεων, παίρνοντας λιγότερα ρεπό, αλλά τελικά έβαζαν πιο πολλά.

Λόγω του ότι δεν ικανοποιούνται ορισμένα αιτήματά τους στο νέο σχέδιο προς διαβούλευση για την ΥΠΑ, επιστρέφουν στο συμφωνημένο αριθμό αεροπλάνων που θα βάζουν ανά ώρα.

Πάντως, προς το παρόν δεν έχει διευκρινιστεί για πόσο διάστημα θα συνεχιστεί αυτό, με αποτέλεσμα οι αεροπορικές εταιρείες να αντιδρούν και το επιβατικό κοινό να αναστατώνεται.

Η ανακοίνωση από το Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών “Ελ. Βενιζέλος”:

“Θα θέλαμε να ενημερώσουμε το επιβατικό κοινό ότι από χθες 25/9/2025, ο Έλεγχος Εναέριας Κυκλοφορίας της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας εφαρμόζει περιορισμούς χωρητικότητας στη διαχείριση του εναέριου χώρου στο αεροδρόμιο της Αθήνας.

Οι περιορισμοί αυτοί οδηγούν σε καθυστερήσεις στο πρόγραμμα πτήσεων.

Παρακαλείται το επιβατικό κοινό να επικοινωνεί με την αεροπορική εταιρεία του και να συμβουλεύεται τα ηλεκτρονικά μέσα του αεροδρομίου για περαιτέρω πληροφορίες”.

Μάλιστα, νωρίτερα, και η Aegean εξέδωσε ανακοίνωση, με την οποία ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι, από το πρωί της Πέμπτης 25 Σεπτεμβρίου, η παρεχόμενη χωρητικότητα των αφίξεων από τον Έλεγχο Εναέριας Κυκλοφορίας έχει περιοριστεί κατά περίπου 25% στο Διεθνές Αεροδρόμιο της Αθήνας «Ελ. Βενιζέλος».

Ως συνέπεια, σημειώνονται καθυστερήσεις στις πτήσεις της τάξεως των 30–40 λεπτών κατά τις πρωινές ώρες, οι οποίες κλιμακώνονται στη διάρκεια της ημέρας, λόγω της αθροιστικής επίδρασης του κύκλου αναχώρησης και επιστροφής των αεροσκαφών από και προς το αεροδρόμιο της Αθήνας.

Απολογούμαστε και σας διαβεβαιώνουμε ότι καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να περιορίσουμε τις επιπτώσεις για τους επιβάτες μας”.

Υπενθυμίζεται ότι προ ημερών η Ryanair είχε ασκήσει έντονη κριτική στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το ζήτημα του ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, με αφορμή σοβαρή βλάβη που σημειώθηκε πρόσφατα στο “Ελ. Βενιζέλος”.

Η ιρλανδική αεροπορική εταιρεία είχε κατηγορήσει την Κομισιόν ότι επιτρέπει την επαναλαμβανόμενη κακοδιαχείριση και τις ελλείψεις προσωπικού, οι οποίες –όπως υποστηρίζει– έχουν οδηγήσει μόνο το 2025 σε καθυστερήσεις άνω των 5.000 πτήσεων και την ταλαιπωρία περισσότερων από 900.000 επιβατών.

Επίσης, η Ryanair ζήτησε εκ νέου άμεση μεταρρύθμιση του συστήματος ATC, κάνοντας λόγο για “απαράδεκτες” καταστάσεις που πλήττουν την αξιοπιστία των ευρωπαϊκών αερομεταφορών.

“Είναι απαράδεκτο το γεγονός ότι οι επιβάτες συνεχίζουν να πλήττονται από προβλήματα στον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας, εξαιτίας επανειλημμένων ελλείψεων προσωπικού σε όλη την Ευρώπη και σήμερα άλλη μία βλάβη εξοπλισμού, αυτή τη φορά στην Αθήνα, προκάλεσε την καθυστέρηση για 12 πτήσεις της Ryanair και πάνω από 2.000 επιβάτες της”, είχε δηλώσει εκπρόσωπος της αεροπορικής εταιρείας.