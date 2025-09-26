Μεγάλες καθυστερήσεις πτήσεων στο αεροδρόμιο “Ελ. Βενιζέλος”, τι συμβαίνει – Η ανακοίνωση της Aegean

Σημαντικές καθυστερήσεις παρατηρούνται από την Πέμπτη 25/9 το πρωί στο αεροδρόμιο “Ελευθέριος Βενιζέλος” με την AEGEAN να εκδίδει σχετική ανακοίνωση.

Σύμφωνα με την αεροπορική εταιρεία, καταγράφονται καθυστερήσεις τουλάχιστον 30-40 λεπτών, λόγω περιορισμού της τάξης του 25% στην παρεχόμενη χωρητικότητα των αφίξεων από τον Έλεγχο Εναέριας Κυκλοφορίας.

Αυτό σημαίνει ότι οι ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας, που ρυθμίζουν τις προσγειώσεις και απογειώσεις, έχει θέσει όριο στο πόσα αεροσκάφη μπορούν να φτάνουν στο αεροδρόμιο της Αθήνας, ανά συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Ολόκληρη η ανακοίνωση της Aegean:

“Η AEGEAN ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι, από το πρωί της Πέμπτης 25 Σεπτεμβρίου, η παρεχόμενη χωρητικότητα των αφίξεων από τον Έλεγχο Εναέριας Κυκλοφορίας έχει περιοριστεί κατά περίπου 25% στο Διεθνές Αεροδρόμιο της Αθήνας «Ελ. Βενιζέλος».

Ως συνέπεια, σημειώνονται καθυστερήσεις στις πτήσεις της τάξεως των 30–40 λεπτών κατά τις πρωινές ώρες, οι οποίες κλιμακώνονται στη διάρκεια της ημέρας, λόγω της αθροιστικής επίδρασης του κύκλου αναχώρησης και επιστροφής των αεροσκαφών από και προς το αεροδρόμιο της Αθήνας.

Απολογούμαστε και σας διαβεβαιώνουμε ότι καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να περιορίσουμε τις επιπτώσεις για τους επιβάτες μας”.