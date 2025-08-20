Αγία Παρασκευή: Νεκρός ο μοτοσικλετιστής μετά το σφοδρό τροχαίο – Συγκρούστηκε με ΙΧ κι έπεσε πάνω σε δεύτερο (Εικόνες)

Νεκρός είναι ο αναβάτης που ενεπλάκη σε σοβαρό τροχαίο στη συμβολή των Λεωφόρων Μεσογείων και Λαυρίου στην Αγία Παρασκευή το πρωί της Τετάρτης (20/8).

Παρά τις προσπάθειες των διασωστών και των γιατρών να τον κρατήσουν στην ζωή, ο οδηγός της μηχανής κατέληξε. Ο άτυχος οδηγός μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο “Γεννηματάς”.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι τώρα, ΙΧ όχημα συγκρούστηκε, κάτω υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, με τη μηχανή, με αποτέλεσμα ο οδηγός της να χάσει τον έλεγχο.

Μάλιστα, κατά την ίδια πηγή, ο άνδρας εκσφενδονίστηκε από τη μοτοσυκλέτα, για να καταλήξει πάνω σε άλλο αυτοκίνητο, που βρισκόταν ακινητοποιημένο στο φανάρι.

Τα αίτια του τροχαίου διερευνώνται από την Τροχαία.