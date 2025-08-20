Δεύτερο τροχαίο δυστύχημα με μηχανή μέσα σε λίγη ώρα – Ένας νεκρός κι ένας βαριά τραυματίας στην Πέτρου Ράλλη

Ακόμη ένα θανατηφόρο τροχαίο με μηχανή σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης (20/8) επί της οδού Πέτρου Ράλλη.

Υπό άγνωστες συνθήκες μέχρι τώρα, μηχανάκι στο οποίο επέβαιναν δύο άτομα, χτύπησε σε μια κολώνα με αποτέλεσμα τον θάνατο του ενός και το τραυματισμό του άλλου. Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στο ύψος του Αιγάλεω λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι.

Οι δύο αναβάτες μεταφέρθηκαν στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του ενός. Στο σημείο έσπευσαν ένα ασθενοφόρο και μια κινητή ιατρική μονάδα του ΕΚΑΒ.

Η Τροχαία ερευνά τα αίτια του δυστυχήματος. Νωρίτερα, είχαμε ακόμη ένα θανατηφόρο τροχαίο με μηχανή, αυτή την φορά στην Αγία Παρασκευή που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο του αναβάτη μετά από σύγκρουση με ΙΧ.