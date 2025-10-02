Σοκ στον Βόλο: 45χρονος κακοποιούσε τον σκύλο του – Νεαρές τον καταδίωξαν και ειδοποίησαν την αστυνομία

Σοκαριστικό περιστατικό κακοποίησης ζώου σημειώθηκε χθες στο πάρκο της οδού Περραιβού στον Βόλο. Ένας 45χρονος Ρώσος, σε κατάσταση μέθης, χτυπούσε αλύπητα τον σκύλο του, κρατώντας τον ακινητοποιημένο στο έδαφος και χτυπώντας τον συνεχώς στο κεφάλι, προκαλώντας αναστάτωση στους περαστικούς.

Σύμφωνα με το taxydromos.gr, δύο νεαρές κοπέλες, μη αντέχοντας την κατάσταση, ειδοποίησαν αμέσως την Αστυνομία και τον καταδίωξαν όταν προσπάθησε να διαφύγει, μέχρι που συνελήφθη δύο οικοδομικά τετράγωνα μακρύτερα, με την άφιξη του περιπολικού να τους φέρνει ανακούφιση.

Ο 45χρονος οδηγήθηκε σήμερα στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου, όπου αρνήθηκε τις κατηγορίες. Ισχυρίστηκε ότι πήρε το ζώο στην κατοχή του μετά την αποφυλάκισή του πριν από δύο μήνες γιατί το λυπήθηκε και ότι το αγαπάει, προσθέτοντας πως σύντομα θα αναλάμβανε όλες τις υποχρεώσεις για τον εμβολιασμό του και ό,τι προβλέπει η νομοθεσία.

Ωστόσο, το δικαστήριο δεν πείστηκε. Οι δύο κοπέλες περιέγραψαν αναλυτικά τις στιγμές βίας, με δάκρυα, και η μία ανέφερε ότι είχε ξαναδεί τον δράστη να φέρεται βίαια στον σκύλο.

Τελικά, ο 45χρονος κρίθηκε ένοχος και καταδικάστηκε σε 18 μήνες φυλάκιση και χρηματική ποινή 360 ημερήσιων μονάδων των 30 ευρώ η κάθε μία, χωρίς αναστολή ή μετατροπή, ενώ άσκησε έφεση με αναστέλλουσα δύναμη.