Σοκ στο Λαύριο: Προπονητής γυναικείας ομάδας βόλεϊ συνελήφθη για ασέλγεια σε ανήλικη

Σοκ προκαλεί η είδηση ότι ένας 71χρονος προπονητής γυναικείας ομάδας βόλεϊ στο Λαύριο συνελήφθη για ασέλγεια σε ανήλικη. Ο άνδρας κατηγορείται για κατάχρηση ανήλικης κατ’ εξακολούθηση, εκμεταλλευόμενος τη θέση του ως προπονητής, ενώ η κακοποίηση της κοπέλας διήρκησε από τα τέλη Νοεμβρίου 2024 έως τον Μάιο 2025.

Η σύλληψη έγινε από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Λαυρίου και η έρευνα συνεχίζεται, προκειμένου να διαλευκανθούν πλήρως οι συνθήκες και όλες οι λεπτομέρειες της υπόθεσης.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.:

Αναφέρουμε ότι από την υπηρεσία μας σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος ημεδαπού, γεν. 12/07/1954 στον Πειραιά Αττικής, κατοίκου Λαυρίου Αττικής, περιοχή Πάνορμος – Πούντα Ζέζα, κάτοχου του υπ’ αριθ. ΑΚ 585740 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, κατηγορούμενο για παράβαση των άρθρων 342 και 98 Π.Κ. “Κατάχρηση ανηλίκων κατ’ εξακολούθηση”.

Ειδικότερα αναφέρουμε ότι ο ανωτέρω εκμεταλλευόμενος τη θέση του ως προπονητής ομάδας βόλεϊ στο Λαύριο Αττικής, προσέγγισε από τα τέλη του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2024 την ημεδαπή γεν. 18/01/2008, κάτοικος Πούντα Ζέζα Λαυρίου Αττικής, συγκρότημα Πάνορμος 1 και ενήργησε ασελγείς πράξεις σε βάρος της.