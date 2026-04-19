Πύργος: Στο νοσοκομείο ένας οδηγός αυτοκινήτου που αναποδογύρισε σε τροχαίο (Βίντεο – Φωτογραφίες)

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές το μεσημέρι της Κυριακής 19/4 στον Πύργο Ηλείας όταν σημειώθηκε σοβαρό τροχαίο.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το iliaenimerosi.gr δυο ΙΧ συγκρούστηκαν λίγα μέτρα μετά τη διασταύρωση με την οδό Ποσειδώνος -στο ύψος πρατηρίου καυσίμων- με αποτέλεσμα των ένα εξ αυτών να ανατραπεί και να «προσγειωθεί» πάνω στο πεζοδρόμιο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο οδηγός του οχήματος που ανατράπηκε κατάφερε να βγει εκτός χωρίς να έχει τραυματιστεί πλην όμως ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον μετέφερε -για προληπτικούς κυρίως λόγους- στο νοσοκομείο του Πύργου.