Πύργος: Στο νοσοκομείο ένας οδηγός αυτοκινήτου που αναποδογύρισε σε τροχαίο (Βίντεο – Φωτογραφίες)
Οι εικόνες από το σημείο
Συναγερμός σήμανε στις Αρχές το μεσημέρι της Κυριακής 19/4 στον Πύργο Ηλείας όταν σημειώθηκε σοβαρό τροχαίο.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το iliaenimerosi.gr δυο ΙΧ συγκρούστηκαν λίγα μέτρα μετά τη διασταύρωση με την οδό Ποσειδώνος -στο ύψος πρατηρίου καυσίμων- με αποτέλεσμα των ένα εξ αυτών να ανατραπεί και να «προσγειωθεί» πάνω στο πεζοδρόμιο.
Ο οδηγός του οχήματος που ανατράπηκε κατάφερε να βγει εκτός χωρίς να έχει τραυματιστεί πλην όμως ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον μετέφερε -για προληπτικούς κυρίως λόγους- στο νοσοκομείο του Πύργου.
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις