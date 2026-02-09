Σοκ στη Λαμία: Μητέρα εγκατέλειψε στα δικαστήρια το 9,5 ετών αυτιστικό παιδί της

Τα τελευταία 24ωρα διαδραματίζεται ένα οικογενειακό δράμα στη Λαμία, όπου μία μητέρα εγκατέλειψε το 9,5 ετών παιδί της που είναι στο φάσμα του αυτισμού στα δικαστήρια.

Το περιστατικό ξεκίνησε ότι το δικαστήριο Λαμίας εξέδωσε την απόφαση να περάσει η επιμέλεια του παιδιού στον βιολογικό πατέρα. Σύμφωνα με όσα γράφει το lamiareport.gr, το ζευγάρι δεν είχε παντρευτεί, ενώ ο πατέρας δεν είχε προχωρήσει σε αναγνώριση του παιδιού, υποστηρίζοντας ότι δεν είχε καμία επαφή μαζί του, καθώς είχε χάσει τα ίχνη της μητέρας. Παρ’ όλα αυτά, κατέβαλλε κανονικά διατροφή.

Η μητέρα μετά την έκδοση της απόφασης άφησε το παιδί στο δικαστήριο με τα ρούχα που φορούσε, χωρίς να ενημερώσει για την αγωγή που λαμβάνει και χωρίς τις ιατρικές του εξετάσεις.

Στη συνέχεια κινήθηκαν οι διαδικασίες για την εξέταση του παιδιού από παιδοψυχίατρο στο Νοσοκομείο Καρδίτσας, ενώ τελικά εντοπίστηκε διαθέσιμο κρεβάτι στο Ιπποκράτειο, όπου κρίθηκε αναγκαία η νοσηλεία του ώστε να γίνουν όλες οι απαραίτητες εξετάσεις.

«Εγκατέλειψε το παιδί και εξαφανίστηκε από προσώπου γης»

Ο δικηγόρος του πατέρα, Κώστας Μπαρούτας, δήλωσε: «Ο εντολέας μου από την πρώτη στιγμή κατά την οποία τέθηκε το αίτημα από την μητέρα για την αφαίρεση της επιμέλειας του τέκνου εξέφρασε την επιθυμία του να αναλάβει την επιμέλεια του υπό τον όρο όμως της πλήρους συνεργασίας της μητέρας μαζί του για ένα μεταβατικό διάστημα καθόσον ο ίδιος είχε να έλθει σε επικοινωνία και επαφή με το τέκνο του εδώ και οκτώ περίπου έτη χωρίς να γνωρίζει καμία λεπτομέρεια για το ιατρικό του πρόβλημα και την καθημερινότητά του».

«Δυστυχώς η μητέρα εγκατέλειψε το παιδί στο Δικαστικό Μέγαρο Λαμίας σαν κυρία και εξαφανίστηκε από προσώπου γης, Ούτε τα ελάχιστα ρούχα του παιδιού δεν παρέδωσε, ούτε τα φάρμακα του στον πατέρα. Και έτσι κλήθηκε ο πατέρας να αναλάβει μόνος του και χωρίς καμία βοήθεια από το συγγενικό του περιβάλλον το βαρύ φορτίο της ανατροφής ενός παιδιού με αρκετές ιδιαιτερότητες και δεξιότητες. Νομίζω ότι μέχρι σήμερα κανείς από όσους επιλήφθηκαν της υποθέσεως δεν έχει ασχοληθεί με την κοινωνική πλευρά της αλλά μόνον με το αυστηρό γράμμα του νόμου. Πιστεύω ότι έστω και την ύστατατη στιγμή θα βρεθεί η βέλτιστη δυνατή λύση για το συγκεκριμένο παιδί χωρίς παράλληλα να τιμωρείται ο δυστυχής ομολογουμένως πατέρας του», συμπλήρωσε.