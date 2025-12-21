Πρέπει να βγαίνουν στη δημοσιότητα οι καταγγελίες που αφορούν δημόσια πρόσωπα;
Σκύρος: Ακυβερνησία δεξαμενόπλοιου λόγω μπλακ άουτ

Mε σημαία Λιβερίας

Σκύρος: Ακυβερνησία δεξαμενόπλοιου λόγω μπλακ άουτ
(ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ EUROKINISSI)
DEBATER NEWSROOM

Σε κατάσταση ακυβερνησίας βρίσκεται δεξαμενόπλοιο με σημαία Λιβερίας και 28μελές πλήρωμα, στη θαλάσσια περιοχή 12,7 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της Σκύρου, λόγω απώλειας ηλεκτρικής ενέργειας (μπλακ άουτ).

Στο σημείο πλέουν ήδη δύο παραπλέοντα πλοία, ενώ τέσσερα πλωτά μέσα του Λιμενικού Σώματος σπεύδουν για παροχή συνδρομής. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή είναι καλές, με ανέμους έντασης 3 μποφόρ.

