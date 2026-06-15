ΕΛΑΣ: Ευφυές branding ή πολιτική πρόκληση;
ΕΛΑΣ: Ευφυές branding ή πολιτική πρόκληση; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΑΣ: Ευφυές branding ή πολιτική πρόκληση; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στην Σκόπελο – Επιχειρούν εναέρια μέσα (βίντεο)

Σε δασική έκταση στην περιοχή Κλήμα

Φωτιά τώρα στην Σκόπελο – Επιχειρούν εναέρια μέσα (βίντεο)
Αλέξανδρος Τσάκος
UPD: 15:11

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Δευτέρας (15/6) σε περιοχή της Σκοπέλου μετά από φωτιά που ξέσπασε στην θέση “Κλήμα” προκαλώντας έντονη κινητοποίηση της πυροσβεστικής.

Σύμφωνα με την μέχρι τώρα ενημέρωση στο σημείο επιχειρούν εναέρια μέσα και ειδικότερα ένα ελικόπτερο και τρία αεροσκάφη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην περιοχή πνέουν μέτριας έντασης άνεμοι με την επιχείρηση των πυροσβεστικών δυνάμεων να βρίσκεται σε εξέλιξη. Για το συμβάν έχουν κινητοποιηθεί 15 πυροσβέστες και 6 οχήματα πέρα από τα εναέρια μέσα.

Η πυρκαγιά ξέσπασε σε δύσβατο σημείο κάτι που δυσκολεύει την επιχείρηση των επίγειων δυνάμεων.

Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ