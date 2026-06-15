Φωτιά τώρα στην Σκόπελο – Επιχειρούν εναέρια μέσα (βίντεο)
Σε δασική έκταση στην περιοχή Κλήμα
Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Δευτέρας (15/6) σε περιοχή της Σκοπέλου μετά από φωτιά που ξέσπασε στην θέση “Κλήμα” προκαλώντας έντονη κινητοποίηση της πυροσβεστικής.
Σύμφωνα με την μέχρι τώρα ενημέρωση στο σημείο επιχειρούν εναέρια μέσα και ειδικότερα ένα ελικόπτερο και τρία αεροσκάφη.
Στην περιοχή πνέουν μέτριας έντασης άνεμοι με την επιχείρηση των πυροσβεστικών δυνάμεων να βρίσκεται σε εξέλιξη. Για το συμβάν έχουν κινητοποιηθεί 15 πυροσβέστες και 6 οχήματα πέρα από τα εναέρια μέσα.
Η πυρκαγιά ξέσπασε σε δύσβατο σημείο κάτι που δυσκολεύει την επιχείρηση των επίγειων δυνάμεων.
πηγή στην Google
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