Σκηνές φαρ ουέστ στην Νέα Μάκρη – Η στιγμή που Τούρκοι μαφιόζοι ανοίγουν πυρ κατά ομοεθνών τους (βίντεο)

Σοκ προκαλούν οι εικόνες από την Νέα Μάκρη με βίντεο που δείχνει τους Τούρκους δράστες να ανοίγουν πυρ κατά ΙΧ στην λεωφόρο Μαραθώνος να έρχεται στην δημοσιότητα.

Σε βίντεο που ήρθε στην δημοσιότητα από το ΣΚΑΪ το πρωί της Πέμπτης (19/3). Σύμφωνα με όσα αποτυπώνονται στο υλικό, «βλέπουμε, κατά μήκος της Λεωφόρου Μαραθώνος, στη συμβολή με την οδό Πλαταιών, δύο Τούρκους μαφιόζους να πυροβολούν εναντίον ενός τζιπ ομοεθνών τους, αδιαφορώντας για τυχόν ανθρώπινες απώλειες αν χτυπήσουν περαστικούς.

Οι δράστες εισήλθαν παράνομα στην χώρα με σκοπό να εκτελέσουν μέλη της εγκληματικής οργάνωσης «Ουμίτ Γιαλσίν». Τους έστησαν καρτέρι έξω από σούπερ μάρκετ και άνοιξαν πυρ εναντίον τους, 7 φορές.

Στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, πέρασαν χειροπέδες σε τέσσερα μέλη της οργάνωσης των «Daltons».

Οι δυο εγκληματικές οργανώσεις, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, «έχουν μεταφέρει στην χώρα μας την διαμάχη επικυριαρχίας που ξεκίνησε στην Τουρκία, για τις παράνομες ενέργειες τους.

Νέα Μάκρη: Το χρονικό

Οι τέσσερις δράστες που συνελήφθησαν μετά από ταυτόχρονες επιχειρήσεις σε διαμέρισμα στην Ακρόπολη και μια μονοκατοικία στη Ραφήνα, κινήθηκαν άνοιξαν πυρ κατά του αυτοκινήτου των μελών της «Ουμίτ Γιαλσίν», ενώ βρίσκονταν μέσα σε ένα γκρί Audi Limousine.

Οι «στόχοι», ηλικίας 48 και 33 ετών αντίστοιχα κατάφεραν να απομακρυνθούν από το σημείο και να εγκαταλείψουν το όχημα τους στη συμβολή των Λεωφόρων Αιολίδος και Διονύσου στην περιοχή του Διονύσου στην Νέα Μάκρη.

Όπως διαπιστώθηκε από τις πινακίδες που έφερε, το αυτοκίνητο ανήκει σε γυναίκα από την Τουρκία. Οι τρεις Τούρκοι μαφιόζοι, δεν δίστασαν να ανοίξουν πυρ, στη μέση του δρόμου, αδιαφορώντας για την ζωή πολιτών που βρίσκονταν στο σημείο.

Τα στελέχη του Ελληνικού FBI, κατάφεραν να ταυτοποιήσουν και να εντοπίσουν ένα από τα θύματα, ο οποίος κατέθεσε πως «η επίθεση σε βάρος μου πιθανόν τα σχετίζεται με βεντέτα της οικογένειάς του με άλλη οικογένεια στην Τουρκία», θέλοντας ουσιαστικά να αποκρύψουν την αλήθεια από τους αστυνομικούς.

Οι τέσσερις Τούρκοι μαφιόζοι που συνελήφθησαν μετά τις επιχειρήσεις σε Ακρόπολη και Ραφήνα οδηγήθηκαν στην ασφάλεια.

Ένας μάλιστα εκ των συλληφθέντων αποδέχθηκε τις σε βάρος του κατηγορίες και περιέγραψε λεπτομερώς τις κινήσεις τους.

Οι υπόλοιποι αρνήθηκαν κάθε εμπλοκή τους με την υπόθεση. Όπως διαπιστώθηκε είχαν απασχολήσει τις αρχές για κατοχή ναρκωτικών, παράβαση του νόμου περί όπλων, απείθεια, ενώ όλοι τους διέμεναν παράνομα στην χώρα.