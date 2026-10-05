Πιερρακάκης: “Σε έναν κόσμο που γίνεται πιο απρόβλεπτος, η Ελλάδα γίνεται πιο ισχυρή”

Με φόντο τις έντονες πιέσεις στις διεθνείς αγορές ομολόγων και την ενεργειακή αστάθεια, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, παρουσίασε σήμερα το προσχέδιο του Προϋπολογισμού 2027 ως «απόδειξη σταθερότητας και αξιοπιστίας» της ελληνικής οικονομίας, προβλέποντας ανάπτυξη άνω του ευρωπαϊκού μέσου όρου, πρωτογενή πλεονάσματα πάνω από 3% του ΑΕΠ και ταχεία αποκλιμάκωση του χρέους.

Όπως τόνισε κατά την παρουσίαση του προσχεδίου του νέου Προϋπολογισμού ο Κυριάκος Πιερρακάκης, «καταθέσαμε σήμερα το προσχέδιο του Προϋπολογισμού για το 2027 σε μια περίοδο κατά την οποία οι βεβαιότητες διεθνώς δοκιμάζονται. Οι αγορές ομολόγων καταγράφουν έντονες πιέσεις, μεγάλες ευρωπαϊκές οικονομίες αντιμετωπίζουν αυξανόμενες δημοσιονομικές προκλήσεις και η αστάθεια στις αγορές ενέργειας επιμένει.

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«Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η Ελλάδα έχει κατακτήσει σταθερότητα και αξιοπιστία. Έχει χτίσει αντοχές που της επιτρέπουν να αντιμετωπίζει τις διεθνείς αναταράξεις από ισχυρότερη θέση. Και αυτή την κατάκτηση είμαστε αποφασισμένοι να την προστατεύσουμε», όπως τόνισε.

Στο μακροοικονομικό σκέλος, το προσχέδιο προβλέπει για το 2027 ανάπτυξη 2,3% (έναντι 1,2% κατά μέσο όρο στην ευρωζώνη) με τις επενδύσεις να αυξάνονται κατά 7,9%, την ανεργία να υποχωρεί στο 7,9% (στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2008) και τις αμοιβές εργαζομένων να ενισχύονται με ρυθμό 3,9% από 3,7% το 2026.

Ο πληθωρισμός παραμένει μία από τις πιο αστάθμητες μεταβλητές, καθώς επηρεάζεται άμεσα από τις διεθνείς τιμές της ενέργειας. Σε κάθε περίπτωση, όμως, το 2027 αναμένεται να αποκλιμακωθεί, όπως ανέφερε ο κύριος Πιερρακάκης, καθώς το προσχέδιο προβλέπει επιβράδυνση του μέσου δωδεκάμηνου ετήσιου ρυθμού αύξησης του Τιμαρίθμου, από 3,8% εφέτος σε 2,6% το 2027.

Στη βάση αυτή, όπως τόνισε από πλευράς του ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς, στο προσχέδιο για το 2027 έχει προβλεφθεί επιπρόσθετο ποσό ύψους 200 εκατ. ευρώ στις Γενικές Κρατικές δαπάνες υπό κατανομή, προκειμένου να αντιμετωπιστούν ενδεχόμενες ανάγκες για επιδότηση του ενεργειακού κόστους τους πρώτους μήνες του έτους.

«Για την κυβέρνηση, το οικονομικό επιτελείο , η ανάπτυξη έχει νόημα μόνο όταν φτάνει στην καθημερινότητα του πολίτη» τόνισε ο Κυριάκος Πιερρακάκης. «Στόχος μας είναι τα εισοδήματα να αυξάνονται και η πίεση από το κόστος ζωής να υποχωρεί. Η πρόοδος της οικονομίας να γίνεται πρόοδος για κάθε οικογένεια» όπως υπογράμμισε.

Στο επίπεδο των παρεμβάσεων προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις, ο κ. Πιερρακάκης ανέλυσε ένα πακέτο που περιλαμβάνει:

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* Μείωση φόρων για ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και τριτέκνους, καθώς και περαιτέρω μείωση ασφαλιστικών εισφορών για μισθωτούς.

* Αύξηση έως 400 ευρώ στην ετήσια ενίσχυση των συνταξιούχων και επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ στους δημοσίους υπαλλήλους από τον Δεκέμβριο του 2027.

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* Νέες αυξήσεις του κατώτατου μισθού, με στόχο τα 1.000 ευρώ το 2028.

* Νέο πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙΙ» με πόρους 2 δισ. ευρώ και νέο επενδυτικό λογαριασμό για τη «Νέα Γενιά».

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* Χρηματοδοτικό πρόγραμμα 1,5 δισ. ευρώ για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, παράλληλα με αύξηση κατά πάνω από 1 δισ. ευρώ των πόρων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

«Και όλα αυτά χωρίς να θέτουμε σε κίνδυνο όσα με μεγάλη προσπάθεια κατακτήσαμε» , όπως τόνισε. Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο αρμόδιος υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς, το συνολικό δημοσιονομικό αποτέλεσμα το 2026 εκτιμάται σε πλεόνασμα 0,6% του ΑΕΠ και το πρωτογενές αποτέλεσμα σε 3,6% του ΑΕΠ, ενώ για το 2027 -στη βάση των νέων παρεμβάσεων που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ- το πρωτογενές αποτέλεσμα αναμένεται να ανέλθει σε 3,3% και το συνολικό αποτέλεσμα της Γενικής Κυβέρνησης να διαμορφωθεί σε 0,3%.

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«Τα ανωτέρω γίνονται ακριβώς εντός των δημοσιονομικών περιθωρίων που τίθενται από τους Ευρωπαϊκούς κανόνες» τόνισε ο Θάνος Πετραλιάς, υπογραμμίζοντας ότι «το σημαντικότερο ίσως στοιχείο του προσχεδίου είναι η διαφαινόμενη περεταίρω αποκλιμάκωση του λόγου χρέους γενικής κυβέρνησης ως προς το ΑΕΠ, καθώς αυτός αναμένεται να μειωθεί από 146,1% το 2025, σε 136,7% το 2026 και 128,8% το 2027».

«Το 2027 το δημόσιο χρέος υποχωρεί στο 128,8% του ΑΕΠ, συνεχίζοντας την ταχύτερη αποκλιμάκωση του χρέους στην Ευρώπη, αν όχι στον κόσμο» τόνισε και ο Κυριάκος Πιερρακάκης.

«Ο προϋπολογισμός του 2027 περιγράφει την Ελλάδα που θέλουμε να οικοδομήσουμε» υπογράμμισε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. «Μια χώρα που αναπτύσσεται, επενδύει, αυξάνει τα εισοδήματα, μειώνει ραγδαία το χρέος της, αφαιρεί βάρη από τους πολίτες και έχει τη δύναμη να τους στηρίζει όταν το χρειάζονται» υπογράμμισε ο κ.Πιερρακάκης. «Είναι βαθιά πεποίθησή μας ότι η δημοσιονομική αξιοπιστία είναι η αναγκαία προϋπόθεση για να μπορούμε να στηρίζουμε την κοινωνία σταθερά και με διάρκεια. Και αυτή την επιλογή θα υπηρετήσουμε με συνέπεια» επεσήμανε, προσθέτοντας ότι «σε έναν κόσμο που γίνεται πιο απρόβλεπτος, η Ελλάδα γίνεται πιο ισχυρή».