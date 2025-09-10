Σκιάθος: Καραμπόλα 4 οχημάτων – Τραυματίστηκε μία γυναίκα

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε σήμερα λίγο μετά τις 14:00 στην Περιφερειακή Οδό Σκιάθου, στο ύψος του ξενοδοχείου Aegean Suites στη Μεγάλη Άμμο. Στην καραμπόλα ενεπλάκησαν τέσσερα οχήματα, ανάμεσά τους και ένα ταξί, με αποτέλεσμα μια γυναίκα να τραυματιστεί.

Σύμφωαν με το thenewspaper.gr, η τραυματίας μεταφέρθηκε άμεσα στο Κέντρο Υγείας Σκιάθου, όπου υποβάλλεται σε εξετάσεις, ενώ τα ακριβή αίτια του ατυχήματος παραμένουν άγνωστα.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Αστυνομίας και του ΕΚΑΒ, που διασφάλισαν την ασφάλεια των οδηγών και φρόντισαν για την απομάκρυνση των οχημάτων από το οδόστρωμα. Προανάκριση για τις συνθήκες και τα αίτια της σύγκρουσης διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Σκιάθου.

Εικόνες από το σημείο του ατυχήματος