Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Οικόπεδο 130 στρεμμάτων δηλώθηκε ως… βοσκοτόπι από δύο άγνωστες εταιρείες – Πώς το ανακάλυψε ο ιδιοκτήτης

Ακόμα μια αδιανόητη καταγγελία έρχεται στη δημοσιότητα για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς οικόπεδο-φιλέτο 130 στρεμμάτων στην περιοχή του Πανόρμου στη Μύκονο εμφανίστηκε να έχει δηλωθεί ως βοσκοτόπι από δύο παραγωγούς εκτός νησιού, με σκοπό να λαμβάνουν παράνομες επιδοτήσεις.

Όπως κατήγγειλε ο νόμιμος ιδιοκτήτης της έκτασης στον ΣΚΑΪ, διαπίστωσε ότι η περιουσία του άλλαξε… ιδιοκτήτες μόνο στα χαρτιά. Ο ίδιος ήδη έχει κινηθεί νομικά και προχωρά σε μηνύσεις.

Ο ιδιοκτήτης του οικοπέδου, μέσω του Κτηματολογίου εντόπισε ότι στο συγκεκριμένο ΚΑΕΚ εμφανίζονται δύο εταιρείες –μία με έδρα την Καλαμάτα και μία με έδρα τη Σπάρτη– που φέρονται να είχαν κάνει δηλώσεις για την έκταση και να λάμβαναν κανονικά τις επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Η πρώτη εταιρεία παραδέχθηκε ότι ένας αγρότης ή κτηνοτρόφος από την Πύλο είχε δηλώσει το δικό μας ΚΑΕΚ», ανέφερε.

Η δεύτερη εταιρεία, που λειτουργούσε ως μεσάζοντας ανάμεσα σε παραγωγούς και τον ΟΠΕΚΕΠΕ αρχικά είχε και επιθετική στάση απέναντι του.

“Πρόκειται για ακίνητο με αδιαμφισβήτητους τίτλους κυριότητας από κληρονομική διαδοχή. Κι όμως, βλέπουμε ότι δηλώθηκε από τρίτους ως βοσκότοπος ώστε να εισπράττονται ενισχύσεις. Ο πελάτης μου αισθάνεται πως χάνει το έδαφος κάτω από τα πόδια του. Παλεύει να αποδείξει ότι δεν έχει καμία σχέση με τη διαδικασία και ότι δεν έχει εισπράξει ούτε ένα ευρώ. Ωστόσο, ο ΟΠΕΚΕΠΕ ακόμη δεν έχει ολοκληρώσει τον έλεγχο για να ξεκαθαρίσει η υπόθεση” δήλωσε ο δικηγόρος του, Θεόδωρος Μαντάς.

Από την πλευρά της, η ιδιοκτήτρια μίας εκ των δύο εταιρειών υποστήριξε στον ΣΚΑΪ ότι η διαδικασία ήταν απολύτως νόμιμη: “Το αγροτεμάχιο αυτό δεν είχε δηλωθεί ποτέ ως ιδιοκτησία σε αίτηση ενιαίας ενίσχυσης. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ το παραχώρησε μέσω της λεγόμενης “τεχνικής λύσης”, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες παραγωγών που δεν διέθεταν επαρκείς εκτάσεις. Ουσιαστικά ο ΟΠΕΚΕΠΕ μας λέει ότι πρόκειται για γη του κράτους και όχι ιδιωτική”.