Σητεία: Θρήνος για τον 15χρονο Γιάννη – “Έτρεχα και σε μία στροφή έχασα τον έλεγχο” είπε ο 16χρονος οδηγός του ΙΧ

Στα μαυρά έχει ντυθεί η Κρήτη, μετά το τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης 13/1 στη Σητεία στο Λασίθι και είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθεί ο 15χρονος Γιάννης.

Όπως αναφέρει το patris.gr, ο 16χρονος οδηγός του μοιραίου οχήματος, φίλος του θύματος, περιέγραψε στους αστυνομικούς, στα πρώτα του λόγια μετά το σοκαριστικό συμβάν, πώς εκτυλίχθηκαν τα γεγονότα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το αυτοκίνητο ένα Opel Vectra 20ετίας ήταν ιδιοκτησίας του 15χρονου θύματος, το οποίο το είχε πάρει κρυφά. Όπως ανέφερε αστυνομική πηγή, «το άτυχο παιδί πήρε τα κλειδιά του οχήματος του πατέρα του, χωρίς εκείνος να το γνωρίζει».

«Έτρεχα στην ευθεία», φέρεται να είπε, προσθέτοντας πως «σε μία ανοικτή στροφή έχασα τον έλεγχο».

Ο ανήλικος υποβλήθηκε άμεσα σε αλκοτέστ, το οποίο ήταν αρνητικό, ενώ ελήφθη και δείγμα αίματος προκειμένου να εξεταστεί περαιτέρω αν υπήρχε στον οργανισμό του αλκοόλ ή άλλες ουσίες.

Στο μοιραίο όχημα, ο 16χρονος βρισκόταν στη θέση του οδηγού, ενώ στη θέση του συνοδηγού καθόταν ένας ακόμα ανήλικος.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του patris.gr, στα πίσω καθίσματα επέβαιναν ο 15χρονος που έχασε τη ζωή του και δύο ακόμη φίλοι τους, οι οποίοι τραυματίστηκαν ελαφρά.

Λόγω της μεγάλης ταχύτητας, το αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και τούμπαρε αρκετές φορές πριν ακινητοποιηθεί, αφήνοντας πίσω του συντρίμμια, τραυματίες και ένα παιδί νεκρό.

«Η Σητεία είναι συγκλονισμένη από το τραγικό τροχαίο. Ήμασταν χαρούμενοι που το 2025 δεν είχαμε θανατηφόρα περιστατικά και με το που μπήκε το 2026 είχαμε αυτό. Ένα παιδί 15 χρονών, μαθητής λυκείου να χάσει τόσο άδικα τη ζωή του», δήλωσε στο Patris.gr, ο Δήμαρχος Σητείας Γιώργος Ζερβάκης.

Ωστόσο, πολλά ερωτηματικά προκαλεί το γεγονός ότι στο σημείο όπου σημειώθηκε η τραγωδία ο δρόμος είναι καλός χωρίς επικίνδυνες στροφές και γκρεμούς.

«Το τροχαίο δυστύχημα έγινε σε ένα δρόμο που δεν το περιμένεις. Δεν είναι επικίνδυνος δρόμος. Δεν έχει απότομες στροφές, δεν έχει γκρεμούς, τώρα πως έγινε…» τόνισε ο κ. Ζερβάκης.