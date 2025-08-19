Σητεία: Πλοίο ημιβυθίστηκε αλλά δεν προκλήθηκε ρύπανση

Το φορτηγό πλοίο «MN Kostas», σημαίας Σιέρα Λεόνε, ημιβυθίστηκε. Υπενθυμίζεται ότι το πλοίο είχε προσαράξει στις 24 Ιουλίου 2025 στη θαλάσσια περιοχή Κυριαμάδι Σητείας, σε χαρτογραφημένο ύφαλο.

Δεν υπήρχαν επιβαίνοντες στο πλοίο, ενώ μετά την προσάραξη, η ανάδοχος εταιρεία προχώρησε άμεσα σε εργασίες αποκατάστασης, οι οποίες περιλάμβαναν την απάντληση καυσίμων και λιπαντικών, την εκφόρτωση του φορτίου (γυψοχώμα) και τη συγκόλληση των εξωτερικών και καταμετρητικών σημείων του πλοίου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, από το περιστατικό δεν έχει παρατηρηθεί θαλάσσια ρύπανση στην περιοχή.