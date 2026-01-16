Σίφνος: Άνδρας βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του

Ένας 69χρονος άνδρας εντοπίστηκε νεκρός μέσα στην κατοικία του στην Σίφνο σήμερα το απόγευμα, προκαλώντας σοκ στην τοπική γειτονιά.

Σύμφωνα με το Cyclades24 ο άτυχος ανδρας που έμενε μόνος δεν είχε δώσει σημεία ζωής και ειδοποιήθηκε η αστυνομία που μπήκε στο σπίτι και τον βρήκε νεκρό.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου διερευνώνται και η σορός θα μεταφερθεί στον Πειραιά για νεκροψία.