Σίφνος: Άνδρας βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του

Τα ακριβή αίτια του θανάτου διερευνώνται

ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Ένας 69χρονος άνδρας εντοπίστηκε νεκρός μέσα στην κατοικία του στην Σίφνο σήμερα το απόγευμα, προκαλώντας σοκ στην τοπική γειτονιά.

Σύμφωνα με το Cyclades24 ο άτυχος ανδρας που έμενε μόνος δεν είχε δώσει σημεία ζωής και ειδοποιήθηκε η αστυνομία που μπήκε στο σπίτι και τον βρήκε νεκρό.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου διερευνώνται και η σορός θα μεταφερθεί στον Πειραιά για νεκροψία.

