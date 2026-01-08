Η ίδρυση κόμματος από τη Μαρία Καρυστιανού θα έχει θετικές ή αρνητικές συνέπειες για το “κίνημα των Τεμπών”;
Η ίδρυση κόμματος από τη Μαρία Καρυστιανού θα έχει θετικές ή αρνητικές συνέπειες για το “κίνημα των Τεμπών”; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Η ίδρυση κόμματος από τη Μαρία Καρυστιανού θα έχει θετικές ή αρνητικές συνέπειες για το “κίνημα των Τεμπών”; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: «Ζητάω συγχώρεση από την οικογένεια του» λέει ο 15χρονος που σκότωσε τον 17χρονο

Τι ανέφερε μέσα από τα κρατητήρια

Σέρρες: «Ζητάω συγχώρεση από την οικογένεια του» λέει ο 15χρονος που σκότωσε τον 17χρονο
(EUROKINISSI)
DEBATER NEWSROOM

Τη σιωπή του έσπασε μέσα από τα κρατητήρια ο 15χρονος που σκότωσε στο ξύλο τον 17χρονο στις Σέρρες.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στην εκπομπή Live News του ζήτησε συγχώρεση από την οικογένεια του θύματος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Άμα το παιδί έφυγε από τα χέρια μου, ζητάω για αρχή συγχώρεση από την οικογένεια. Αν και δεν είναι κάτι αυτό. Και από ότι πληροφορίες έχω λάβει μέχρι στιγμής κάτι λένε για τραύματα στο στομάχι. Εγώ στο στομάχι το παιδί ποτέ δεν το βάρεσα. Κάτι λένε ότι οδηγούσε ένα αμάξι. Δεν ξέρω. Τέτοια λένε. Δεν ξέρω τι ακριβώς γίνεται.

Πάντως εγώ έμαθα πως 1.30 η ώρα ήταν έξω το παιδί. Εγώ 1.30 η ώρα ήμουν σπίτι μου. Άμα όντως έφυγε από τα χέρια μου ζητάω ένα μεγάλο συγγνώμη από την οικογένεια για αρχή και μετά τον Θεό. Δεν είναι η φυλακή. Είναι οι τύψεις στο κεφάλι μου» ανέφερε ο 15χρονος.

Παράλληλα, για το αν το φονικό έγινε για μια κοπέλα ανέφερε ότι «ισχύει ναι. Τώρα εγώ δεν ήθελα να γίνει έτσι όπως έγινε αλλά τώρα έγινε το κακό».

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Έδεσσα: Ακυρώνονται για αύριο ορισμένα δρομολόγια του ΚΤΕΛ Πέλλας λόγω αγροτικών κινητοποιήσεων
ΕΛΛΑΔΑ

Έδεσσα: Ακυρώνονται για αύριο ορισμένα δρομολόγια του ΚΤΕΛ Πέλλας λόγω αγροτικών κινητοποιήσεων

Την ακύρωση συγκεκριμένων δρομολογίων για αύριο, Παρασκευή 9 Ιανουαρίου 2026, γνωστοποιεί με ανακοίνωσή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το ΚΤΕΛ Πέλλας, λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, δεν θα πραγματοποιηθούν τα δρομολόγια από και προς Ιωάννινα, Κοζάνη και Πτολεμαΐδα, καθώς και εκείνα που εξυπηρετούν τις γραμμές Βόλος, Λάρισα, Κατερίνη […]

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Έδεσσα: Ακυρώνονται για αύριο ορισμένα δρομολόγια του ΚΤΕΛ Πέλλας λόγω αγροτικών κινητοποιήσεων
ΕΛΛΑΔΑ

Έδεσσα: Ακυρώνονται για αύριο ορισμένα δρομολόγια του ΚΤΕΛ Πέλλας λόγω αγροτικών κινητοποιήσεων

Την ακύρωση συγκεκριμένων δρομολογίων για αύριο, Παρασκευή 9 Ιανουαρίου 2026, γνωστοποιεί με ανακοίνωσή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το ΚΤΕΛ Πέλλας, λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, δεν θα πραγματοποιηθούν τα δρομολόγια από και προς Ιωάννινα, Κοζάνη και Πτολεμαΐδα, καθώς και εκείνα που εξυπηρετούν τις γραμμές Βόλος, Λάρισα, Κατερίνη […]