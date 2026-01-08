Σέρρες: «Ζητάω συγχώρεση από την οικογένεια του» λέει ο 15χρονος που σκότωσε τον 17χρονο

Τη σιωπή του έσπασε μέσα από τα κρατητήρια ο 15χρονος που σκότωσε στο ξύλο τον 17χρονο στις Σέρρες.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στην εκπομπή Live News του ζήτησε συγχώρεση από την οικογένεια του θύματος.

«Άμα το παιδί έφυγε από τα χέρια μου, ζητάω για αρχή συγχώρεση από την οικογένεια. Αν και δεν είναι κάτι αυτό. Και από ότι πληροφορίες έχω λάβει μέχρι στιγμής κάτι λένε για τραύματα στο στομάχι. Εγώ στο στομάχι το παιδί ποτέ δεν το βάρεσα. Κάτι λένε ότι οδηγούσε ένα αμάξι. Δεν ξέρω. Τέτοια λένε. Δεν ξέρω τι ακριβώς γίνεται.

Πάντως εγώ έμαθα πως 1.30 η ώρα ήταν έξω το παιδί. Εγώ 1.30 η ώρα ήμουν σπίτι μου. Άμα όντως έφυγε από τα χέρια μου ζητάω ένα μεγάλο συγγνώμη από την οικογένεια για αρχή και μετά τον Θεό. Δεν είναι η φυλακή. Είναι οι τύψεις στο κεφάλι μου» ανέφερε ο 15χρονος.

Παράλληλα, για το αν το φονικό έγινε για μια κοπέλα ανέφερε ότι «ισχύει ναι. Τώρα εγώ δεν ήθελα να γίνει έτσι όπως έγινε αλλά τώρα έγινε το κακό».