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ΕΛΛΑΔΑ

Εργατικό δυστύχημα στις Σέρρες: Νεκρός 49χρονος που έπεσε από σκαλωσιά

Υπέστη βαρύτατα τραύματα στο κεφάλι

Εργατικό δυστύχημα στις Σέρρες: Νεκρός 49χρονος που έπεσε από σκαλωσιά
Βασίλης Παπαδόπουλος/Eurokinissi
DEBATER NEWSROOM

Εργατικό δυστύχημα σημειώθηκε στην περιοχή της Κάτω Καμήλας στις Σέρρες, με έναν 49χρονο να χάνει τη ζωή του πέφτοντας από σκαλωσιά.

Σύμφωνα με το lionnews.gr, ο άτυχος άνδρας νοσηλευόταν σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, καθώς είχε υποστεί βαρύτατα τραύματα στο κεφάλι. Ο 49χρονος εκτελούσε εργασίες ενώ βρισκόταν πάνω σε σκαλωσιά, όταν κάτω από άγνωστες συνθήκες βρέθηκε στο κενό.

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Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση και αμέσως κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με τους διασώστες να παραλαμβάνουν τον τραυματία σε πολύ κρίσιμη κατάσταση.

Μιλώντας στο infonews24.gr, ο πρόεδρος της κοινότητας Κάτω Καμήλας Γιώργος Καραστεργίου εξέφρασε τη θλίψη του για τον θάνατο του 49χρονου, ο οποίος ήταν πατέρας δύο παιδιών: «Ο άτυχος άνδρας ήταν πατέρας δύο παιδιών. Η είδηση του θανάτου του 49χρονου βύθισε στο πένθος την οικογένειά του και την τοπική μας κοινωνία. Τα ειλικρινή συλλυπητήριά μου στην οικογένειά του και στους οικείους του».

Την υπόθεση έχουν αναλάβει πλέον οι αρμόδιες αρχές, οι οποίες διενεργούν έρευνα για να διαλευκανθούν πλήρως οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τραγικό αυτό εργατικό δυστύχημα.

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