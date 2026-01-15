Σέρρες: «Μείναμε δύο αντί για τρεις εξαιτίας τους» – Συγκλονίζει η αδελφή του 17χρονου

Έκκληση σε όσους γνωρίζουν κάτι να μιλήσουν έκανε η αδερφή του 17χρονου που ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου στις Σέρρες.

Μιλώντας στην εκπομπή Live News του MEGA συγκλόνισε με όσα ανέφερε τονίζοντας μεταξύ άλλων πως όλη η οικογένεια του 15χρονου που κατηγορείται για τη δολοφονία του αδερφού της είναι επικίνδυνη.

«Εγώ γνωρίζω ότι ο ένας δολοφόνος έχει βρεθεί, τώρα δεν γνωρίζω πόσοι είναι. Πάντως, και ο 15χρονος δολοφόνος είναι, δεν μπορεί να χαρακτηριστεί διαφορετικά. Παρόλα αυτά, εξακολουθεί να υπάρχει μία συμμορία τραμπούκων σε αυτή τη πόλη, που βρομίζουν την πόλη από την παρουσία τους και μόνο.

Όλη η οικογένεια είναι επικίνδυνοι, το καταλαβαίνει κανείς και από τις δηλώσεις τους. Θέλω να τιμωρηθούν όλοι οι αρμόδιοι. Να τους πω τραμπούκους; Δεν ξέρω πώς αλλιώς να τους χαρακτηρίσω πέρα από αυριανούς δολοφόνους.

Εμάς οι γονείς μας μάς μεγάλωσαν με αρχές και αξίες. Και μείναμε δύο από τρεις εξαιτίας τους. Για εκείνους αυτές οι λέξεις είναι άγνωστες. Να μιλήσουν όσοι είδαν το παραμικρό» ανέφερε.

Σέρρες: Ο δικηγόρος της οικογένειας του 17χρονου που δολοφονήθηκε στο DEBATER

Νέα στοιχεία στην υπόθεση του άγριου ξυλοδαρμού του 17χρονου στις Σέρρες που οδήγησε στον θάνατο του φέρνει ο δικηγόρος της οικογένειας του ανήλικου.

Όπως διευκρινίζει ο Αλέξανδρος Χαλκιόπουλος – συνήγορος υπεράσπισης οικογένειας 17χρονου στο DEBATER, οι θεωρίες που ακούγονται να τον έχουν σπρώξει από μπαλκόνι ή να έχει εμπλακεί σε τροχαίο δεν ισχύουν.

Για την περίπτωση να συνέβη κάποιο τροχαίο μετά το περιστατικό ξυλοδαρμού: “Δεν υπάρχουν αυτά. Επειδή έγινε ένα τρακάρισμα ασήμαντο σε μεταγενέστερο χρόνο. Κατά τις 1:30 κυκλοφόρησε μέσα στην πόλη ότι και καλά ακούστηκαν τα ευρήματα αυτά τα ιατροδικαστικά και οι συνήγοροι υπεράσπισης είπαν ότι μπορεί να έγινε τροχαίο, θέλουν να θολώσουν την κατάσταση. Αφού τον άφησαν σπίτι αυτοί βγήκαν συνέχισαν έξω και σε μεταγενέστερο χρόνο χτύπησαν ένα Κολωνάκι και αυτό λένε τώρα για τροχαίο.

Στην συνέχεια προχώρησε σε μία σοβαρή καταγγελία για το κλίμα τρόμου που επικρατεί και αγγίζει μέχρι και τους γονείς παιδιών: “Και ο δράστης και ο αδερφός του και όλα αυτά τα ονόματα τώρα μου θα μαζευτούν στη δικογραφία είναι οι χειρότεροι που υπάρχουν μέσα στο σχολείο το λύκειο των Σερρών. Αυτοί έχουν δημιουργήσει ένα κλίμα φόβου και σιωπής. Εδώ απειλούσαν μέχρι γονείς παιδιών. «Προσέξτε τι θα πείτε…», για αυτό είναι κλειστά τα στόματα και δεν μιλάει κανένας. Σενάριο είναι και αυτό να τα πήρε όλα πάνω του ο δράστης.

Γιατί αλλού έγινε το χτύπημα, αλλού βρέθηκε, είναι τα στοιχεία στο χώρο. Είναι πολλοί τραυματισμοί και αναρωτιόμαστε πως γίνεται ένα 15χρονο να τους έκανε αυτούς. Και η ανακρίτρια το ψάχνει αυτό γιατί της φαίνεται και της ίδιας περίεργο. Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε τίποτα. Όλα είναι ανοιχτά. Και το παιδί που χτύπησε στην αρχή ξεκίνησε να λέει για μια αγκωνιά, μετά είπε για 2-3 μπουνιές και τελικά είχε πει 4-5 μπουνιές, δύο γονατιές και ένα χτύπημα στο κεφάλι στο δόξα πατρι. Αυτό κατέθεσε στην απολογία του.“

Όσον αφορά την αντίδραση άλλων ατόμων που ήταν παρών στο συμβάν του ξυλοδαρμού, ο κ. Χαλκιόπουλος τονίζει πως “Φοβήθηκαν να τους χωρίσουν γιατί φοβόντουσαν αυτή την παρέα. Γι’αυτό το παιδί δεν αντέδρασε και καθόταν και τις έτρωγε σαν σακί…”.

Δολοφονία 17χρονου στις Σέρρες: Το χρονικό

Όλα συνέβησαν λίγο μετά τις 9.30 το βράδυ της Δευτέρας (5/1) στην πόλη των Σερρών– την ώρα εκείνη ο 17χρονος βρισκόταν με την παρέα του έξω από κατάστημα τυχερών παιχνιδιών. Κάποια στιγμή πέρασε από το σημείο ο 16χρονος και συνοδευόμενος από έναν φίλο του, φαίνεται να ζήτησε το λόγο από το θύμα. Σύμφωνα με μαρτυρίες που συγκέντρωσε η αστυνομία, ο 16χρονος χτύπησε με τα χέρια τον 17χρονο στο πρόσωπο και στη συνέχεια αποχώρησε. Από την αστυνομική προανάκριση δεν φαίνεται να προκύπτει συμμετοχή του φίλου του στο συμβάν.

Αμέσως μετά τα χτυπήματα που δέχθηκε ο παθών ζήτησε από την παρέα του να τον συνοδεύσουν στο σπίτι του καθώς δεν αισθανόταν καλά. Φτάνοντας στην πολυκατοικία όπου διέμενε, ο ανήλικος αντί να ανεβεί στο σπίτι κατέβηκε από τα σκαλιά σε υπαίθριο υπόγειο χώρο της οικοδομής. Στο σημείο αυτό εντοπίστηκε το πρωί των Θεοφανίων (6/1), χωρίς τις αισθήσεις, από τα δύο αδέλφια του, την ώρα – μάλιστα – που ο πατέρας του βρισκόταν στο αστυνομικό τμήμα για να δηλώσει την εξαφάνιση του 17χρονου γιου του.

Ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ που τον μετέφερε στο νοσοκομείο Σερρών, με τους γιατρούς να διαπιστώνουν τον θάνατό του, ενώ παραγγέλθηκε ιατροδικαστική έρευνα.

Αφού ενημερώθηκε η ΕΛ.ΑΣ. ξεκίνησαν έρευνες και συγκεντρώθηκαν μαρτυρίες που οδήγησαν στην προσαγωγή του 16χρονου- αρχικώς ως υπόπτου. Η ομολογία του περί εμπλοκής στο συμβάν επέφερε την κράτηση – σύλληψή του και εις βάρος του σχηματίζεται δικογραφία για ανθρωποκτονία με πρόθεση, με την οποία οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα. Δικογραφία για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου σχηματίστηκε και κατά της μητέρας του.