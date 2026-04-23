Λιοσίων: Προφυλακιστέος ο 16χρονος που παρέσυρε και τραυμάτισε σοβαρά την ανήλικη και την εγκατέλειψε

Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την απολογία του ο 16χρονος που παρέσυρε και εγκατέλειψε την ανήλικη στην οδό Λιοσίων το περασμένο Σάββατο 18/4.

Παράλληλα, ο 22χρονος συνοδηγός τους ανήλικου μετά την απολογία του αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους της υποχρεωτικής εμφάνισης δύο φορές το μήνα σε αστυνομικό τμήμα, της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της εγγυοδοσίας 3.000 ευρώ.

Ο 16χρονος Σουδανός κατά τη διάρκεια της απολογίας του τόνισε πως φοβήθηκε πολύ όταν είχε καταλάβει τι ακριβώς είχε συμβεί και επειδή δεν είχε δίπλωμα οδήγησης και φοβήθηκε μη του πάρουν το μηχανάκι που του χρησιμοποιούσε για τη δουλειά του έφυγε από το σημείο εγκαταλείποντας την ανήλικη κοπέλα.

Λιοσίων: Αποσωληνώθηκε η 16χρονη που είχε παρασυρθεί από ανήλικο οδηγό μηχανής

Ευχάριστες είναι οι εξελίξεις για την υπόθεση της παράσυρης της 16χρονης στην Λιοσίων το Σάββατο 18 Απριλίου, καθώς η ανήλικη αποσωληνώθηκε το βράδυ της Τρίτης 21 Απριλίου.

Σύμφωνα με ενημέρωση από την ΠΟΕΔΗΝ η ανήλικη αποσωληνώθηκε, αναπνέει κανονικά, αντιλαμβάνεται τους γονείς της και ταυτόχρονα έχει κίνηση, κάτι που είναι σημαντικό. Ωστόσο συνεχίζει να νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του ΚΑΤ. Το κορίτσι έχει μπροστά της αρκετά θέματα να αντιμετωπίσει ωστόσο έχει κερδίσει την μάχη για τη ζωή.

Η ανακοίνωση του πρέδρου της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκου:

Ευχάριστα τα νέα για το 16χρονο κορίτσι που παρασύρθηκε από μηχανή και ο ασυνείδητος οδηγός την εγκατέλειψε στη μέση του δρόμου. Νοσηλεύεται στη ΜΕΘ.

Χθες βράδυ αποσωληνώθηκε. Αναπνέει κανονικά, αντιλαμβάνεται τους γονείς της και ταυτόχρονα έχει κίνηση που είναι σημαντικό. Φυσικά υπάρχουν προβλήματα αλλά φαίνεται ότι κέρδισε τη μάχη για τη ζωή. Μπράβο στη θεραπευτική ομάδα του νοσοκομείου ΚΑΤ. Τέτοιοι ασυνείδητοι οδηγοί πρέπει να σαπίζουν στη φυλακή.