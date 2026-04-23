Άγιος Δημήτριος: Σημάδια πάλης και τραύμα από νύσσον και τέμνον όργανο είχε ο 27χρονος που δολοφονήθηκε Πάρκο Ασυρμάτου

Συνεχίζονται με αμείωτους ρυθμούς οι έρευνες των Αρχών για την στυγερή δολοφονία του 27χρονου στο Πάρκο Ασυρμάτου το βράδυ της Τετάρτης 22/4 στον Άγιο Δημήτριο.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, ο 27χρονος άτυχος άνδρας που εντοπίστηκε νεκρός φέρει ένα τραύμα από νύσσον και τέμνον όργανο, ενώ παράλληλα είχε και σημάδια που δείχνουν ότι πριν δεχθεί το θανάσιμο χτύπημα πάλεψε με τους δράστες.

Παράλληλα, φαίνεται να υπάρχουν πιθανά αποτυπώματα αλλά και γενετικό υλικό στα ρούχα του, ενώ έχουν ζητηθεί τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις.

Άγιος Δημήτριος: Εδώ βρέθηκε νεκρός ο 27χρονος – “Ξεσκονίζουν” το κινητό του για να βρουν τα κίνητρα της δολοφονίας

Το ενδεχόμενο της ληστείας έχει αποκλειστεί καθώς τα αντικείμενα του άτυχου 25χρονου βρέθηκαν στο σημείο, ενώ απαντήσεις μπορεί να δώσει το κινητό του το οποίο ξεσκονίζουν οι αρχές για να διαπιστώσουν αν είχε επικοινωνήσει με κάποιον πριν το μοιραίο περιστατικό.

Ακόμη, το μυστήριο που προσπαθούν να λύσουν οι αστυνομικοί αφορά το γιατί ο νεαρός πέρασε μέσα από το πάρκο εκείνη την ώρα, από ένα σημείο το οποίο είναι σκοτεινό, δεν διαθέτει κάμερες, ενώ έχουν αναφερθεί πολλά περιστατικά παραβατικότητας, γεγονός που τις νυχτερινές ώρες κάνει πολίτες να αποφεύγουν τη διέλευσή από το σημείο.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, η εκπρόσωπος της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου και σε ερώτηση αν πρόκειται για οπαδικό περιστατικό απάντησε: “Δεν υπάρχει κανένα στοιχείο μέχρι στιγμής στα χέρια της αστυνομίας. Υπάρχουν κάποιες αναφορές από κατοίκους για άτομα που μπορεί να είδαν να εισέρχονται σε αυτό το πάρκο, οι οποίες όμως δεν επιβεβαιώνονται. Δεν συμπίπτουν και με τον χρόνο με τον οποίο φαίνεται ότι βρέθηκε το θύμα στην περιοχή”.

“Είναι δύσκολη η έρευνα επειδή ακριβώς πρόκειται για μία πολύ μεγάλη έκταση χωρίς κάμερες εντός της. Προφανώς όμως ο δράστης ή οι δράστες από κάποιο σημείο εξήλθαν. Αυτό αναζητούν οι αστυνομικοί. Δεν υπάρχει άλλη αναφορά και ο άνθρωπος αυτός δεν είχε απασχολήσει ξανά την αστυνομία” συμπλήρωσε.

Σχετικά με το πού προσανατολίζονται οι έρευνες όσον αφορά στο κίνητρο, η κ. Δημογλίδου επισήμανε: “Δεν φαίνεται σίγουρα το κίνητρο να είναι ληστεία, καθώς τα προσωπικά του αντικείμενα -χρήματα, κινητό τηλέφωνο- βρέθηκαν στην κατοχή του. Γι’ αυτό ακριβώς όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά για την αστυνομία. Περιμένουμε να βρεθεί κάποιο στοιχείο για παράδειγμα από το κινητό του τηλέφωνο -αν είχε κάποια επικοινωνία- ή αν είχε κάποια συνάντηση την οποία δεν γνώριζαν τα οικεία του πρόσωπα”.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο που εξασφάλισε το DEBATER, το σημείο φαίνεται να είναι ιδιαίτερα απομονωμένο, ενώ δεν υπάρχουν κάμερες που θα μπορούσαν να καταγράψουν την συνέβη και έπεσε νεκρός ο νεαρός.

Να θυμίσουμε ότι, ο νεαρός, που ήταν γιος εν ενεργεία ταξιάρχου της ΕΛΑΣ, γύρω στις 21:00 το βράδυ έφυγε από το σπίτι του, όπου μέχρι τότε ήταν με τον πατέρα του. Μόλις ένα τέταρτο αργότερα, στις 21:15, ενημερώθηκε το Κέντρο της Άμεσης Δράσης ότι υπάρχει αιματηρό περιστατικό στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου.

Ο ταξίαρχος ενημερώθηκε για το περιστατικό και επειδή μένει κοντά, έσπευσε στο πάρκο Ασυρμάτου για να δει τι συμβαίνει. Ωστόσο, όταν έφτασε εκεί, αντίκρισε νεκρό τον γιο του, με τις σκηνές που ακολούθησαν να θυμίζουν αρχαία τραγωδία.

Άγιος Δημήτριος: Σκηνές αρχαίας τραγωδίας

Τις αστυνομικές αρχές ειδοποίησε αλλοδαπός άνδρας λίγο μετά τις 9 το βράδυ, που είδε τον νεαρό άνδρα να κείτεται αιμόφυρτος στο έδαφος. Ο 25χρονος ήταν χωρίς τις αισθήσεις του και έφερε τραύμα από αιχμηρό αντικείμενο -πιθανότατα μαχαίρι- στην καρδιά.

Ένας από τους πρώτος που έφτασε στο σημείο ήταν ο πατέρας του 25χρονου που ως ταξίαρχος της ΕΛΑΣ μετέβη στο σημείο λόγω της κοντινής απόστασης για να δει τι έχει συμβεί. Έσπευσε στο πάρκο Ασυρμάτου για να δει τι συμβαίνει ωστόσο, όταν έφτασε εκεί, αντίκρισε νεκρό τον γιο του, με τις σκηνές που ακολούθησαν να θυμίζουν αρχαία τραγωδία.

Η σπαρακτική ανάρτηση του πατέρα

«Καλό ταξίδι στην αιωνιότητα καπετάνιε μου. Καλές θάλασσες ψυχή μου», έγραψε ο πατέρας του 25χρονου και ταξίαρχος της ΕΛΑΣ στην σπαρακτική ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο ίδιος συνόδευσε την ανάρτηση με μία κοινή τους φωτογραφία με την οικογένεια να έχει βυθιστεί στο πένθος από την τραγική κατάληξη του 25χρονου που βρέθηκε μαχαιρωμένος σε πάρκο στον Άγιο Δημήτριο.

Την προανάκριση για το περιστατικό ανέλαβε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, με τους έμπειρους αστυνομικούς να προσπαθούν να συνθέσουν το παζλ των γεγονότων που προηγήθηκαν της δολοφονίας του 25χρονου και να ταυτοποιήσουν τον δράστη ή τους δράστες.