Σέρρες: «Είναι αθώος ο γιος μου και θα αποδειχθεί» ανέφερε η μητέρα του 16χρονου – Τι είπε για τον ξυλοδαρμό του στις φυλακές

Στο γεγονός ότι ο γιος της έπεσε θύμα άγριου ξυλοδαρμού στις φυλακές Κασσαβέτειας αναφέρθηκε η μητέρα του 16χρονου που κατηγορείται ότι σκότωσε τον 17χρονο στις Σέρρες.

Ειδικότερα, μιλώντας στην εκπομπή Live News του MEGA τόνισε ότι ο γιος της είναι καλά, μετά την επίθεση που δέχθηκε.

«Ψιλοκαλούτσικα μας ακούστηκε. Είπε ότι είναι καλά. Μας διαβεβαίωσε ο κοινωνικός λειτουργός ότι είναι καλά. Έγινε μια φασαρία. Δεν ξέρω αν ήταν προσωπικό ή καβγάς όλων. Έβαλαν φωτιά στο διπλανό κελί του… (16χρονου), κάποιοι λιποθύμησαν, κάποιοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Ο… (16χρονος) είναι αθώος. Είναι αθώος. Θα αποδειχτεί. Εφόσον η αστυνομία κάνει σωστά τη δουλειά της, θα αποδειχτεί ότι δεν σκότωσε τον Άγγελο» ανέφερε.

Σέρρες: “Τον έβγαλαν στη ‘σέντρα’, βρήκαν ζώνη ή καλώδιο και τον χτυπούσαν”

Το περιστατικό συνέβη το βράδυ της Δευτέρας, κατά τη διάρκεια γενικευμένου επεισοδίου ανάμεσα σε 11 κρατούμενους, ηλικίας 15-18 χρονών, που κατέληξε σε εμπρησμό του θαλάμου.

Όπως δήλωσε στο DEBATER ο πρόεδρος σωφρονιστικών υπαλλήλων Κασσαβέτειας, Θανάσης Οικονόμου, “δυστυχώς οι φυλακές δεν είναι κατάλληλες για κράτηση ανηλίκων“.

“Τις προηγούμενες ημέρες κρατούμενοι έβαλαν φωτιά ως αντίδραση για τις συνθήκες που επικρατούν. Αποτέλεσμα κάποιοι να διακομιστούν στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα, κινδύνευσε η ζωή τους. Ο 16χρονος δεν μαστιγώθηκε όπως λένε, αλλά πέρασε μια άτυπη δοκιμασία που κάνουν οι κρατούμενοι σε νεοεισερχόμενους το λένε «σέντρα». Όποιος δεν αντέχει τον χτυπούν με τα χέρια και διάφορα αντικείμενα. Πιθανόν βρήκαν κάποια ζώνη ή καλώδιο και τον χτυπούσαν” ανέφερε για το περιστατικό με τον 17χρονο.

Σύμφωνα με το gegonotanews.gr, ο ανήλικος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπως και οι υπόλοιποι κρατούμενοι που ενεπλάκησαν στο επεισόδιο, και αφού τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες επέστρεψαν στη φυλακή.

Παράλληλα, γίνεται έρευνα για τους υπαίτιους του ξυλοδαρμού του 16χρονου, ο οποίος βρίσκεται προφυλακισμένος για ανθρωποκτονία από πρόθεση.