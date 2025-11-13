Σέρρες: Αύριο στο Αυτόφωρο οι 30 αλλοδαποί για τα επεισόδια στη Δομή Σιντικής

Αύριο αναμένεται να δικαστούν με τη διαδικασία του Αυτοφώρου 30 αλλοδαποί που κατηγορούνται για τα επεισόδια της Τετάρτης στην κλειστή δομή του δήμου Σιντικής στις Σέρρες.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι κατηγορούμενοι –29 Αιγύπτιοι και ένας από το Μπαγκλαντές– έφτασαν συνοδεία ισχυρής αστυνομικής δύναμης στο Δικαστικό Μέγαρο Σερρών, περνώντας ανά πέντε άτομα από το γραφείο του εισαγγελέα.

Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για στάση κρατουμένων, απόπειρα απόδρασης, διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων και βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων. Κατά την εξέγερση, ένας αστυνομικός τραυματίστηκε από πέτρα και ένας ακόμη δαγκώθηκε κατά τη διάρκεια προσαγωγής.

Πηγές αναφέρουν ότι οι μετανάστες αντιδρούν καθώς δεν δικαιούνται άσυλο και δεν μπορούν να βγουν εκτός δομής. Για την υπόθεση σχηματίζεται δικογραφία και θα ελεγχθούν οι κάμερες ασφαλείας για τον εντοπισμό των συμμετεχόντων στα επεισόδια.

Στη συγκεκριμένη δομή, που φιλοξενεί κυρίως Αιγύπτιους αλλά και άτομα από Πακιστάν και Μπαγκλαντές, οι μετανάστες παραμένουν υπό διοικητικό περιορισμό έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία εξέτασης ή απόρριψης της αίτησης για διεθνή προστασία. Η Σιντική εντάσσεται στο σχέδιο του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου υπό τον Θάνο Πλεύρη για τη μετατροπή των ανοιχτών δομών φιλοξενίας σε ελεγχόμενες δομές κράτησης.