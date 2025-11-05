Ισχυρός σεισμός 4,5 βαθμών στην Ξάνθη – Βγήκαν στους δρόμους οι κάτοικοι
Η δόνηση έγινε ιδιαίτερα αισθητή
Σεισμός μεγέθους 4,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έγινε στις 09:16 το πρωί της Τετάρτης 5/11 στην Ξάνθη.
Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Αστεροσκοπείου Αθηνών, η σεισμική δόνηση είχε επίκεντρο 13 χλμ. δυτικά-βορειοδυτικά της πόλης της Ξάνθης, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 15,1 χλμ.
Οι κάτοικοι της πόλης στην Ξάνθη βγήκαν από τα σπίτια τους, όπως γράφει το xanthinews, ενώ στους πάνω ορόφους των πολυκατοικιών αναφέρθηκαν πτώσεις αντικειμένων.
Προς το παρόν, ωστόσο, δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς ή ζημιές, ωστόσο οι ειδικοί παρακολουθούν το φαινόμενο.
