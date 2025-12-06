Ένα νέο κόμμα Τσίπρα θα ενισχύσει ή θα κατακερματίσει περισσότερο τον προοδευτικό χώρο;
Σεισμός στα Καλάβρυτα: Συγκλονιστικό βίντεο με τη στιγμή που χτυπάει ο «Εγκέλαδος»

Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί και ζημιές

Σεισμός στα Καλάβρυτα: Συγκλονιστικό βίντεο με τη στιγμή που χτυπάει ο «Εγκέλαδος»
DEBATER NEWSROOM

Ένα συγκλονιστικό βίντεο από τη στιγμή της σεισμικής δόνησης μεγέθους 4,6 Ρίχτερ που σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου 6/12 στα Καλάβρυτα ήρθε στο φως της δημοσιότητας.

Συγκεκριμένα, στο βίντεο της ιστοσελίδας Apohxos.gr φαίνεται η στιγμή της δόνησης από κάμερα επιχείρησης στα Καλάβρυτα.

Μέχρι τώρα δεν έχουν καταγραφεί ζημιές σε σπίτια και στα Καλάβρυτα αλλά και σε άλλα χωριά της ορεινής επαρχίας της Αχαΐας.

