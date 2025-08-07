Σεισμός 4,7 Ρίχτερ στην περιοχή της Μεσσήνης

Αναστάτωση επικράτησε το μεσημέρι της Πέμπτης μετά από σεισμό μεγέθους 4,7 Ρίχτερ που σημειώθηκε στην περιοχή της Μεσσήνης.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του γεωδυναμικού ινστιτούτου, ο σεισμός σημειώθηκε 11 χλμ. βορειοδυτικά της Μεσσήνης και είχε εστιακό βάθος 23 χλμ, ενώ καταγράφηκε λίγο πριν τις μία το μεσημέρι της Πέμπτης (7/8).

Σύμφωνα με αναφορές στην ιστοσελίδα του Ευρωμεσογειακού Ινστιτούτου, ο σεισμός ήταν σχετικά σύντομος σε διάρκεια αλλά αρκετά ισχυρός και έγινε αισθητός σε αρκετές γύρω περιοχές.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές και οι κάτοικοι αναφέρουν πως ήταν ισχυρός αλλά και σύντομος. Λίγα δευτερόλεπτα μετά τη 1 το μεσημέρι, έγινε και μετασεισμός μεγέθους 2,5 βαθμούς Ρίχτερ.

Ο μετασεισμός είχε επίκεντρο 11 χλμ. νοτιοδυτικά του Μελιγαλά και εστιακό βάθος τα 10 χλμ.