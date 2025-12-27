Πρέπει να βγαίνουν στη δημοσιότητα οι καταγγελίες που αφορούν δημόσια πρόσωπα;
Πρέπει να βγαίνουν στη δημοσιότητα οι καταγγελίες που αφορούν δημόσια πρόσωπα; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Πρέπει να βγαίνουν στη δημοσιότητα οι καταγγελίες που αφορούν δημόσια πρόσωπα; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 3,5 Ρίχτερ ανοιχτά της Καρπάθου – Πού εντοπίζεται το επίκεντρο της δόνησης

Στα 10 χιλιόμετρα το εστιακό βάθος

Σεισμός 3,5 Ρίχτερ ανοιχτά της Καρπάθου – Πού εντοπίζεται το επίκεντρο της δόνησης
DEBATER NEWSROOM
UPD: 20:02

Σεισμός 3,4 Ρίχτερ που έγινε ιδιαίτερα αισθητός σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (27/12) στην Κάρπαθο.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, η δόνηση προέρχεται από τον θαλάσσιο εστιακό χώρο που βρίσκεται σε απόσταση 38 χιλιομέτρων βορειοδυτικά της Ολύμπου στην Κάρπαθο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το εστιακό βάθος της σεισμικής δόνησης εκτιμάται στα 5,6 χιλιόμετρα.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ