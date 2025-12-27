Σεισμός 3,5 Ρίχτερ ανοιχτά της Καρπάθου – Πού εντοπίζεται το επίκεντρο της δόνησης

Σεισμός 3,4 Ρίχτερ που έγινε ιδιαίτερα αισθητός σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (27/12) στην Κάρπαθο.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, η δόνηση προέρχεται από τον θαλάσσιο εστιακό χώρο που βρίσκεται σε απόσταση 38 χιλιομέτρων βορειοδυτικά της Ολύμπου στην Κάρπαθο.

Το εστιακό βάθος της σεισμικής δόνησης εκτιμάται στα 5,6 χιλιόμετρα.