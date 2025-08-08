Σε ύφεση η πυρκαγιά στο Ριόλο Αχαΐας – Οριοθετημένη, χωρίς ενεργό μέτωπο, η φωτιά στο Φίχτι Αργολίδας

Σε ύφεση είναι η πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει νωρίτερα στην περιοχή Ριόλου Αχαΐας, σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία. Ωστόσο ισχυρές δυνάμεις παραμένουν στο σημείο της πυρκαγιάς, καθώς επιχειρούν 62 πυροσβέστες με τρία πεζοπόρα τμήματα, 15 οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν τρία πυροσβεστικά αεροσκάφη.

Στη Αργολίδα, στη περιοχή Φίχτι, η φωτιά είναι οριοθετημένη, χωρίς ενεργό μέτωπο, ωστόσο στην περιοχή εξακολουθούν να επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις με 40 πυροσβέστες, δύο πεζοπόρα τμήματα, 13 οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν τις προσπάθειες κατάσβεσης τέσσερα αεροσκάφη.