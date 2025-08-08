Αποδοκιμασίες Ισραηλινών τουριστών στα ελληνικά νησιά: Συμφωνείτε ή διαφωνείτε; Ψήφισε Εδώ
Φωτιά στην Αργολίδα – Στην μάχη εναέρια μέσα

Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής

ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI)
Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Παρασκευής (8/8) σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή της Αργολίδας θέτοντας της πυροσβεστικές δυνάμεις σε “κόκκινο” συναγερμό.

Η φωτιά ξέσπασε στην περιοχή Φίχτι στην Αργολίδα λίγο μετά τις 10.

Στο σημείο έσπευσαν και επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 13 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο, ενώ στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες ΟΤΑ.

