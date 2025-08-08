Πυρκαγιά στον Ριόλο Αχαΐας – Σηκώθηκαν τρία εναέρια μέσα
Κινητοποιήθηκαν 52 πυροσβέστες
Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Ριόλος Αχαΐας.
Κινητοποιήθηκαν 52 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 15 οχήματα και 3 Α/Φ. Συνδράμουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.
