Σε ποτάμι μετατράπηκαν σκαλιά στη Σαντορίνη (Βίντεο)

Ένα εντυπωσιακό αλλά και ασυνήθιστο θέαμα αντίκρισαν το πρωί της Τρίτης κάτοικοι και επισκέπτες στη Σαντορίνη, όταν μετά από δυνατή βροχόπτωση, τα γνωστά σκαλοπάτια του νησιού μετατράπηκαν σε… ποτάμι.

Η έντονη βροχή που έπεσε για λίγη ώρα ήταν αρκετή για να δημιουργήσει χείμαρρους στα στενά και τα κατηφορικά σοκάκια, με το νερό να κυλάει με δύναμη προς τη θάλασσα. Σε πολλά σημεία, τα σκαλιά που συνδέουν τα επίπεδα των οικισμών, όπως στα Φηρά και στην Οία, πλημμύρισαν, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό φυσικό “ρυάκι” που δεν άφησε ασυγκίνητους τους περαστικούς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αν και η κακοκαιρία δεν προκάλεσε ζημιές ή προβλήματα στην κυκλοφορία, το φαινόμενο έγινε γρήγορα viral, καθώς πολλοί κάτοικοι και τουρίστες κατέγραψαν το στιγμιότυπο με τα κινητά τους και το ανέβασαν στα κοινωνικά δίκτυα.

Τώρα που ο ήλιος έχει κάνει και πάλι την εμφάνισή του, το νησί επανήλθε στη γνώριμη ηρεμία του, με τους επισκέπτες να απολαμβάνουν το φθινοπωρινό φως και τη μοναδική θέα της Καλντέρας — έχοντας όμως ακόμα νωπές τις εικόνες των “καταρρακτών” που για λίγη ώρα κατέβηκαν από τα σκαλιά της Σαντορίνης.