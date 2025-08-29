Σε μαρτύριο εκτυλίχθηκε ταξίδι για 49χρονη στην Τήνο – Η περιπέτειά της

Τις πρωινές ώρες της Πέμπτης ενώ όλα πήγαιναν καλά σε πλοίο κοντά στην Τήνο, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, μια γυναίκα έπεσε και τραυματίστηκε.

Συγκεκριμένα ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Τήνου για τον τραυματισμό μίας 49χρονης επιβάτιδας, ενός επιβατηγού – οχηματαγωγού πλοίου. Σύμφωνα με πληροφορίες η επιβάτιδα παραπάτησε ενώ βρισκόταν εντός του πλοίου με αποτέλεσμα την πτώση και τον τραυματισμό της στο δεξί γόνατο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αρχικά παρασχέθηκαν στην τραυματία οι πρώτες βοήθειες, ενώ στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Τήνου για περαιτέρω ιατρική περίθαλψη. Η Προανάκριση διενεργείται από το Λιμεναρχείο Τήνου.