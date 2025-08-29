Πιστεύετε ότι πρέπει να αλλάξει ο εκλογικός νόμος; Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Σε μαρτύριο εκτυλίχθηκε ταξίδι για 49χρονη στην Τήνο – Η περιπέτειά της

Ένα δυσάρεστο περιστατικό σε ταξίδι πλοίου

Σε μαρτύριο εκτυλίχθηκε ταξίδι για 49χρονη στην Τήνο – Η περιπέτειά της
ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ/EUROKINISSI
ΛΑΖΟΣ ΜΑΝΤΙΚΟΣ

Τις πρωινές ώρες της Πέμπτης ενώ όλα πήγαιναν καλά σε πλοίο κοντά στην Τήνο, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, μια γυναίκα έπεσε και τραυματίστηκε.

Συγκεκριμένα ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Τήνου για τον τραυματισμό μίας 49χρονης επιβάτιδας, ενός επιβατηγού – οχηματαγωγού πλοίου. Σύμφωνα με πληροφορίες η επιβάτιδα παραπάτησε ενώ βρισκόταν εντός του πλοίου με αποτέλεσμα την πτώση και τον τραυματισμό της στο δεξί γόνατο.

Αρχικά παρασχέθηκαν στην τραυματία οι πρώτες βοήθειες, ενώ στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Τήνου για περαιτέρω ιατρική περίθαλψη. Η Προανάκριση διενεργείται από το Λιμεναρχείο Τήνου.

