Σε εξέλιξη η σύσκεψη των αγροτών στη Νίκαια – Δυσκολεύει ο δρόμος για διάλογο

Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα η συνεδρίαση των εκπροσώπων των μπλόκων από όλη την Ελλάδα, στο Πολιτιστικό Κέντρο Νίκαιας, με βασικό ζητούμενο τον καθορισμό της επόμενης φάσης των αγροτικών κινητοποιήσεων, ενόψει της συνάντησης με τον Κυριάκο Μητσοτάκη την Τρίτη, 13 Ιανουαρίου.

Τα περισσότερα μπλόκα, προσέρχονται με την πρόταση «ναι» στην κλιμάκωση, σε περίπτωση που δεν αποχωρήσουν ικανοποιημένοι από το Μέγαρο Μαξίμου. Την ίδια ώρα, μετά και την υπογραφή της συμφωνίας Mercosur, δυσκολεύει ο δρόμος για διάλογο μεταξύ αγροτών και κυβέρνησης. Οι ίδιοι μάλιστα αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην κατέβουν σε διάλογο.

Εκτροπή κυκλοφορίας στην ΕΟ Θεσσαλονίκης–Αθηνών στην Κατερίνη

Στο μεταξύ, λόγω αγροτικών κινητοποιήσεων, έχει διακοπεί προσωρινά η κυκλοφορία των οχημάτων στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Αθηνών, από τον βόρειο ανισόπεδο κόμβο Κατερίνης (χλμ. 438) έως τον νότιο ανισόπεδο κόμβο Κατερίνης (χλμ. 434), με κατεύθυνση προς Αθήνα.

Τα οχήματα που κινούνται προς την Αθήνα εκτρέπονται είτε από τον βόρειο ανισόπεδο κόμβο προς την περιφερειακή οδό Κατερίνης, είτε μέσω της παλιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Κατερίνης (οδός Μουσών), προκειμένου να επανέλθουν στην Εθνική Οδό από τον νότιο ανισόπεδο κόμβο Κατερίνης.

Η Διεύθυνση Αστυνομίας Πιερίας συνιστά στους οδηγούς να ακολουθούν τις υποδείξεις της Τροχαίας και να κινούνται με αυξημένη προσοχή στις παρακαμπτήριες διαδρομές, όπως τονίζεται σε σημερινή σχετική ανακοίνωση.

Άνοιξαν τα τελωνεία Νίκης και Εξοχής

Ωστόσο, το μεγαλύτερο μέρος του εθνικού οδικού δικτύου είναι πλέον ελεύθερο από τρακτέρ και αγροτικά οχήματα, καθώς οι παραγωγοί προχώρησαν στη λήξη των αποκλεισμών στα περισσότερα σημεία της Βόρειας Ελλάδας, ενόψει και του ραντεβού τους με τον πρωθυπουργό. Όμως, τα τρακτέρ και τα αγροτικά τους οχήματα παραμένουν παρατεταγμένα στα μπλόκα, στην άκρη των δρόμων.

Λήξη των αποκλεισμών καταγράφεται και στα περισσότερα τελωνεία, με μοναδική εξαίρεση αυτό των Ευζώνων, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βόρεια Μακεδονία. Εκεί, οι αγρότες αποφάσισαν σε γενική τους συνέλευση να προχωρούν σε πλήρη αποκλεισμό εισόδου και εξόδου για όλα τα οχήματα –πλην εκτάκτων περιστατικών– καθημερινά έως και την Τρίτη 13 Ιανουαρίου, από τις 18:00 έως λίγο μετά τα μεσάνυχτα.

Την ίδια ώρα, το τελωνείο της Νίκης άνοιξε σήμερα στις 10:00 το πρωί. Υπενθυμίζεται ότι παρέμενε κλειστό από τις 8 Ιανουαρίου, όταν οι αγρότες είχαν προχωρήσει σε αποκλεισμό της εισόδου και της εξόδου για φορτηγά, Ι.Χ. οχήματα και τουριστικά λεωφορεία από τις 11 το πρωί.

Στο Νευροκόπι Δράμας, αγρότες και κτηνοτρόφοι έχουν προχωρήσει από τις 8 Ιανουαρίου, στις 08:00 το πρωί, σε αποκλεισμό της διέλευσης φορτηγών και επαγγελματικών οχημάτων, με το σημείο να αναμένεται να δοθεί εκ νέου στην κυκλοφορία σήμερα στις 18:00. Το μπλόκο έχει στηθεί σε απόσταση περίπου 500 μέτρων από το τελωνείο της Εξοχής, ενώ καθ’ όλη τη διάρκεια της κινητοποίησης η κυκλοφορία των Ι.Χ. και των τουριστικών λεωφορείων διεξαγόταν μέσω παρακαμπτήριων οδών.