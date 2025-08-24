Σε εξέλιξη η μαζική επιστροφή αδειούχων – Μποτιλιαρίσματα στην Αθηνών – Κορίνθου – Δείτε live πού υπάρχει κίνηση
Πάνω από 84.000 αυτοκίνητα επέστρεψαν το τελευταίο 24ωρο
Η επιστροφή των εκδρομέων του Αυγούστου κορυφώνεται την Κυριακή (24/08/2025), με την κίνηση να είναι ιδιαίτερα αυξημένη στους μεγάλους οδικούς άξονες. Στην Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου, τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται στο τμήμα από Κινέτα έως Μέγαρα, όπου τα οχήματα κινούνται με χαμηλές ταχύτητες.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τροχαίας, το τελευταίο 24ωρο επέστρεψαν περισσότερα από 84.000 αυτοκίνητα: περίπου 53.000 μέσω της Αθηνών – Κορίνθου και πάνω από 31.000 μέσω της Αθηνών – Λαμίας. Παράλληλα, καταγράφηκε και νέα έξοδος περίπου 65.000 οχημάτων από τις δύο εθνικές οδούς.
Η κυκλοφορία στους περισσότερους δρόμους διεξάγεται ομαλά, ενώ η Τροχαία έχει ενισχύσει την παρουσία της στα διόδια και σε κομβικά σημεία, με στόχο την ασφαλή επιστροφή των εκδρομέων.
Δείτε εδώ live την κίνηση.
