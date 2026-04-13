Συμφωνείτε με την απόφαση να απαγορευτεί η χρήση των social media σε παιδιά κάτω των 15 ετών;
Συμφωνείτε με την απόφαση να απαγορευτεί η χρήση των social media σε παιδιά κάτω των 15 ετών; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Συμφωνείτε με την απόφαση να απαγορευτεί η χρήση των social media σε παιδιά κάτω των 15 ετών; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Σε εξέλιξη η επιστροφή των εκδρομέων του Πάσχα στην Αθήνα – Πού υπάρχουν προβλήματα

Συνεχείς οι αφίξεις πλοίων στα λιμάνια - Αυξάνεται σταδιακά η κίνηση στα ΚΤΕΛ Κηφισού

Σε εξέλιξη η επιστροφή των εκδρομέων του Πάσχα στην Αθήνα – Πού υπάρχουν προβλήματα
DEBATER NEWSROOM
UPD: 15:36

Σε εξέλιξη είναι σήμερα Δευτέρα του Πάσχα 13/4 η επιστροφή των εκδρομέων του Πάσχα προς την Αθήνα, ενώ από νωρίς άρχισαν να καταγράφονται τα πρώτα προβλήματα στο εθνικό οδικό δίκτυο.

Η κίνηση ίναι αυξημένη στο ρεύμα εισόδου στην Εθνική Οδό Αθηνών-Κορίνθου. Ειδικότερα, τα προβλήματα αρχίζουν λίγο μετά το Κιάτο από όπου τα οχήματα κινούνται με χαμηλές ταχύτητες, και κατά διαστήματα ακινητοποιούνται, έως και τους Αγίους Θεοδώρους και στη συνέχεια από την Κινέτα μέχρι τη Νέα Πέραμο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην ΤριπόλεωςΚορίνθου οι οδηγοί δυσκολεύονται στο ύψος της Νεμέας και πριν τα διόδια Σπαθοβουνίου.

Επίσης, περιορισμένα προβλήματα καταγράφονται και στα διόδια της Ελευσίνας, με μικρές ουρές οχημάτων.

Καθυστερήσεις και στα διόδια της γέφυρας Ρίου – Αντιρρίου.

Καλύτερη είναι η εικόνα στην εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας όπου σημειώνονται καθυστερήσεις από το ύψος του Αυλώνα μέχρι τη Μαλακάσα, ενώ παρατηρείται μικρή ανάσχεση στα διόδια των Αφιδνών.

Η Τροχαία βρίσκεται σε ετοιμότητα έτσι ώστε να διευκολύνει την επιστροφή των εκδρομέων, καθώς από τις απογευματινές ώρες αναμένεται να κορυφωθεί η κίνηση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τροχαίας, από τις 6 το πρωί χθες μέχρι τις 6 το πρωί σήμερα πέρασαν και από τα δύο εθνικά δίκτυα, συνολικά 61.414 αυτοκίνητα (32.948 από την Αθηνών- Κορίνθου και 28.466 από την Αθηνών – Λαμίας). Επιπρόσθετα από τις 6 το πρωί σήμερα έως τις 12 το μεσημέρι 7.665 οχήματα επέστρεψαν στην Αττική μέσω Αθηνών-Κορίνθου και 3.851 από την Αθηνών-Λαμίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Υπενθυμίζεται ότι έως τις 22:00 σήμερα ισχύει για το ρεύμα εισόδου απαγόρευση κίνησης των φορτηγών αυτοκινήτων μεγίστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων.

Αυξημένη η κίνηση σε λιμάνια και ΚΤΕΛ

Αυξημένη είναι τις τελευταίες ώρες και η κίνηση στα ΚΤΕΛ Κηφισού, καθώς επιστρέφουν σταδιακά οι εκδρομείς του Πάσχα από την ηπειρωτική Ελλάδα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Και στο λιμάνι του Πειραιά καταγράφεται αυξημένη κίνηση, καθώς σήμερα αναμένονται 14 δρομολόγια από προορισμούς του Αιγαίου, ενώ 34 αφίξεις προγραμματίζονται από τα νησιά του Αργοσαρωνικού. Στο λιμάνι της Ραφήνας αναμένονται 15 δρομολόγια και στο Λαύριο 8 αφίξεις από τις Κυκλάδες.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΛΛΑΔΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ