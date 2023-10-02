Σε διαθεσιμότητα τέθηκε σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛΑΣ ο αστυνομικός που βίαζε και εξέδιδε τη σύντροφο του.

«Από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας ανακοινώνεται ότι σε βάρος του διατάχθηκε η διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης, ενώ παράλληλα τέθηκε σε διαθεσιμότητα» αναφέρει η ανακοίνωση που εξέδωσε η ΕΛΑΣ το βράδυ της Δευτέρας για το συγκεκριμένο περιστατικό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Να θυμίσουμε ότι ο συγκεκριμένος άνδρας συνελήφθη το περασμένο Σάββατο μετά από καταγγελία της συντρόφου του με τις κατηγορίες για εμπορία ανθρώπων και βιασμό κατ’ εξακολούθηση.

Συγκεκριμένα ο άνδρας εκμεταλλευόμενος την ιδιότητα του προσέγγισε το θύμα του με πρόσχημα να την προστατεύσει και στη συνέχεια τη βίαζε και την εξέδιδε.

Μάλιστα, για να επιτύχει το σκοπό του, είχε υποσχεθεί ότι θα την παντρευτεί, ώστε να εξασφαλίσει τη μόνιμη διαμονή της στην Ελλάδα.

Παράλληλα στη συνέχεια της ασκούσε σωματική βία, ενώ την απειλούσε πως αν δεν έκανε αυτό που της ζητούσε θα την συλλάβει, θα την απελάσει ή θα εγκλειστεί σε ψυχιατρείο ή θα την σκοτώσει.

ΕΛΑΣ: Η ανακοίνωση για το συγκεκριμένο περιστατικό

Η ΕΛΑΣ το μεσημέρι της Δευτέρας με ανακοίνωση της ανέφερε για το συγκεκριμένο περιστατικό:

Από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας συνελήφθη απογευματινές ώρες τo Σάββατο, 30 Σεπτεμβρίου 2023, αστυνομικός για εμπορία ανθρώπων και βιασμό κατ’ εξακολούθηση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ειδικότερα, την ίδια ημέρα (30-09-2023) προσήλθε αυτοβούλως στην ανωτέρω υπηρεσία εκδιδόμενη αλλοδαπή γυναίκα η οποία, παρουσία πραγματογνώμονα – ψυχολόγου, κατήγγειλε ότι τουλάχιστον κατά την τελευταία διετία, ο αστυνομικός χρησιμοποιώντας απειλές καθώς και ψυχολογική και σωματική βία, προέβαινε συστηματικά στο βιασμό της, ενώ την εξέδιδε έναντι αμοιβής, παρακρατώντας για τον ίδιο χρηματικά ποσά.

Πιο αναλυτικά, ο αστυνομικός εκμεταλλευόμενος την ιδιότητά του, καθώς και το γεγονός ότι εκτελούσε υπηρεσία στην ίδια περιοχή όπου δραστηριοποιούνταν η καταγγέλλουσα, αρχικά την προσέγγισε με το πρόσχημα της παροχής προστασίας, ενώ στη συνέχεια, στο πλαίσιο της μεταξύ τους συμβίωσης, απαιτούσε και αποσπούσε μέρος ή ολόκληρες τις εισπράξεις της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μάλιστα, για να επιτύχει το σκοπό του, είχε υποσχεθεί ότι θα την παντρευτεί, ώστε να εξασφαλίσει τη μόνιμη διαμονή της στην Ελλάδα.

Για τον τερματισμό της παράνομης δράσης του, οργανώθηκε αστυνομική επιχείρηση, κατά την οποία ο αστυνομικός συνελήφθη αφού προηγουμένως είχε παραλάβει από την καταγγέλλουσα το προσημειωμένο χρηματικό ποσό των -500- ευρώ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από την επακόλουθη έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία τους, παρουσία δικαστικού λειτουργού, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συσκευή κινητού τηλεφώνου και το χρηματικό ποσό των 3.850 ευρώ, από τα οποία τα 500 ήταν τα προσημειωμένα χαρτονομίσματα, που ο κατηγορούμενος είχε ήδη τοποθετήσει σε ειδικά διαμορφωμένο σημείο απόκρυψης, εντός χώρου στον οποίο είχε αποκλειστική πρόσβαση.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή και παραπέμφθηκε σε Ανακριτή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΕΛΑΣ: Σοκάρει η 34χρονη γυναίκα – «Ήθελε να με σκοτώσει»

Το θύμα μίλησε στο STAR για όλα όσα βίωσε στα χέρια του αστυνομικού, με τα λόγια της να σοκάρουν.

«O αστυνομικός δεν ήθελε να φύγω από αυτόν. Συνέχεια με χτυπάει, παίρνει τα λεφτά μου, να του πληρώνω το σπίτι, να του πληρώνω το αμάξι…20.000 ευρώ για να παντρευτώ μαζί του, μετά λέει θέλει 50.000 για να παντρευτεί μαζί μου.

Ζητάει 20 ευρώ κάθε μέρα και μετά αλλάζει, λέει 50 ευρώ κάθε μέρα και μετά αλλάζει θέλει 100 ευρώ. Ήθελε να με σκοτώσει, με κρατούσε απο τον λαιμό δυνατά» είπε η γυναίκα στο Star.

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο στη Βουλιαγμένης – Αυτοκίνητο παρέσυρε και σκότωσε 33χρονο

Καλός ο καιρός με τοπικές βροχές από το μεσημέρι και μετά – Που θα σημειωθούν