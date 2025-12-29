ΣΑΤΑ: Επιστολή στον Κυριάκο Μητσοτάκη για άμεση συνάντηση

Το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ) έστειλε επιστολή την Δευτέρα 29/12 στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Συγκεκριμένα, με αυτή την επιστολή τον καλεί να υπάρξει άμεση συνάντηση ανάμεσα στις δυο πλευρές.

Αναλυτικά:

Eπιστολή στον Πρωθυπουργό για άμεση συνάντηση.

ΠΡΟΣ:

Τον Πρωθυπουργό της Ελληνικής Δημοκρατίας

κ. Κυριάκο Μητσοτάκη

Κοιν.: Αναπλ. Υπουργό Μεταφορών

κ. Κων/νο Κυρανάκη

Αθήνα, 29.12.2025

Αρ. Πρωτ.:

ΘΕΜΑ: Άμεση συνάντηση

Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ,

Στην εκπνοή του 2025 ο κλάδος των Ταξί βρίσκεται στο όριο του αφανισμού. Ζητήσαμε από τον αρμόδιο Υπουργό κ. Κυρανάκη αλλά και από εσάς, ΜΙΑ συνάντηση για να αναλύσουμε τα προβλήματα που έχουν συσσωρευτεί και μας αναγκάζουν να είμαστε συνέχεια στους δρόμους της διεκδίκησης για τα αυτονόητα:

1. Παράταση στην υποχρεωτική και βίαιη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση για το 2035, με βιώσιμο σχέδιο μετάβασης.

2. Ξεκάθαρο και χωρίς γκρίζες ζώνες διαχωρισμό των υπηρεσιών που παρέχει το Ταξί και το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο με οδηγό. Με το Ε.Ι.Χ ο επιβάτης αγοράζει χρόνο για την μετακίνησή του, για αυτό προτείνουμε ελάχιστη μίσθωση στα 150 ευρώ συν Φ.Π.Α για αυτή την υπηρεσία, για ολόκληρη την επικράτεια. Η μεταφορά από ένα σημείο (Α) προς ένα σημείο (Β) είναι έργο που ανήκει στο ταξί.

3. Αντιμετώπιση του αθέμιτου ανταγωνισμού που προκαλούν οι εφαρμογές πολυεθνικών απέναντι στον κλάδο και ειδικότερα στα Ράδιο Ταξί.

4. Δικαίωμα χρήσης των ειδικών λωρίδων κυκλοφορίας (λεωφορειολωρίδων) από τα έμφορτα Ταξί.

5. Φορολογικό: Δίκαιη φορολογική μεταχείριση – Τερματισμός της φορολογικής επιδρομής.

Κύριε Πρωθυπουργέ, αυτά είναι ένα μέρος των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο κλάδος.

Ο κόμπος έφτασε στο χτένι.

Τόσο η δική σας στάση όσο και του αρμόδιου Υπουργού σας δείχνουν εμπάθεια και ασέβεια σε χιλιάδες οικογένειες που ζουν από το Ταξί. Απευθύνουμε έκκληση – τώρα πια όχι απλώς για μια συνάντηση – για άμεσες και βιώσιμες λύσεις στα ζητήματα που σας έχουμε παραθέσει.

Έχουμε ήδη ενημερώσει και την Κυβέρνηση αλλά και το επιβατικό κοινό, ότι μετά τις εορτές και εφόσον δεν έχει γίνει καμία πρόοδος στα προβλήματα που ταλανίζουν τον κλάδο, τότε είναι μονόδρομος για εμάς ένας αγώνας διαρκείας, ο οποίος θα οδηγήσει ή σε βιώσιμες λύσεις ή στον αφανισμό μας.

Είναι πλέον δική σας επιλογή αν επιθυμείτε δημόσια υπηρεσία Ταξί ή ΟΧΙ. Είναι πλέον δική σας απόφαση, αν θα στείλετε στην ανεργία 70.000 εργαζόμενους ή θα τους επιτρέψετε μέσω της εργασίας τους να ζουν με αξιοπρέπεια.

Παραμένουμε διαθέσιμοι για ουσιαστικό διάλογο και όχι για προσχηματικό, με βάση την ατζέντα που σας κοινοποιήσαμε.

Πάραυτα, σας ενημερώνουμε ότι στις 8 Ιανουαρίου 2026, το Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.Α.Τ.Α. θα συνεδριάσει ώστε να λάβει αποφάσεις για τις περαιτέρω κινήσεις του κλάδου.

Με εκτίμηση

ο Πρόεδρος

Ευθ. Λυμπερόπουλος

ο Αντιπρόεδρος

Παν. Μαυρίκης

ο Γεν. Γραμματέας

Παρ. Ορφανός