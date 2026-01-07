Σοκ στη Σάμο: Ψαράς βρήκε σορό άνδρα σε παραλία

Εντοπίστηκε μία σορός άνδρα αγνώστων στοιχείων σε βραχώδη ακτή στην περιοχή Κουρούντερε, στα βόρεια της Σάμου.

Ειδικότερα, τη σορό που ήταν σε προχωρημένη αποσύνθεση την εντόπισε ένας ψαράς και άμεσα ειδοποίησε το Λιμενικό της Σάμου.

Άμεσα η σορός μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Σάμου.

Το Λιμενικό εξετάζει την περίπτωση η σορός να ανήκει σε κάποιον από τους δύο αγνοούμενους μετανάστες από το ναυάγιο της 16ης Δεκεμβρίου του 2025 με τους παράνομους μετανάστες.