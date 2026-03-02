Ρούτσι για Καρυστιανού στη συγκέντρωση για τα Τέμπη: «Την παρακαλούσα να μιλήσει, δεν ήθελε να περιμένει»

Το κεντρικό μήνυμα των συγκεντρώσεων της 28ης Φεβρουαρίου για την τρίτη επέτειο της τραγωδίας στα Τέμπη – το αίτημα για δικαιοσύνη – παρέμεινε κυρίαρχο και αναλλοίωτο. Ωστόσο, η απουσία της Μαρία Καρυστιανού στο βήμα του Σύνταγμα πυροδότησε νέο γύρο συζητήσεων και διαφορετικών εκδοχών μεταξύ συγγενών των θυμάτων σχετικά με όσα διαδραματίστηκαν την ημέρα της κινητοποίησης.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά, η Μαρία Καρυστιανού, η οποία μέχρι πρότινος ήταν πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών, είχε προετοιμάσει ομιλία. Όμως η ίδια κατήγγειλε ότι δεν υπήρξε διάθεση από την πλευρά της οργανωτικής επιτροπής να της δοθεί χρόνος. Ωστόσο μιλώντας την Κυριακή (01/03) στην τηλεόραση του Mega ο Πάνος Ρούτσι και ο Ηλίας Παπαγγέλης, δύο συγγενείς θυμάτων, περιέγραψαν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες η κ. Καρυστιανού τελικά αποχώρησε.

Ο Πάνος Ρούτσι είπε χαρακτηριστικά ότι παρότρυνε την Μαρία Καρυστιανού να παραμείνει και να ανέβει στο βήμα. «Την παρακαλούσα να κάτσει να μιλήσει. Και εκείνη δεν ήθελε, ήθελε να φύγει. Αυτό είναι όλο. Μπορεί να το επιβεβαιώσει και η ίδια. Δηλαδή, όλο αυτό που βγήκε, δεν ξέρω πώς το βγάλανε και γιατί το βγάλανε, αλλά αυτό που της έλεγα εκείνη τη στιγμή: ‘’Μαρία σε παρακαλώ μην φύγεις, ήρθες που ήρθες, κάτσε να μιλήσεις’’. ‘’Όχι’’ λέει, ‘’δεν μπορώ άλλο φεύγω’’. Απλώς δεν ήθελε άλλο να κάτσει. Αυτό, τίποτα άλλο».

Έπειτα πρόσθεσε ότι ενημερώθηκε ότι η Μαρία Καρυστιανού δεν ήταν στη λίστα των ομιλητών και της πρότεινε να την καλέσει στο βήμα απευθείας μετά την ομιλία του. Όπως είπε, όταν πλησίαζε να ολοκληρώσει, δεν την είδε στον χώρο. « Όταν λοιπόν πήγα και τη χαιρέτησα, της είπα ότι επειδή δεν είστε στη λίστα, όταν ανέβω να μιλήσω, μόλις τελειώσω, θα σε καλέσω εγώ στο βήμα. Και μου λέει εντάξει. Όταν πλησίαζε να τελειώσει η ομιλία μου, κοίταξα προς τα εκεί που ήτανε και δεν την είδα πουθενά. Τέλος πάντων τέλειωσα την ομιλία μου, κατέβηκα και ρώτησα εδώ και τον Πάνο και τους άλλους ‘’πού είναι ρε παιδιά η κυρία Καρυστιανού;’’ Έφυγε. Γιατί έφυγε; Κουράστηκε» σημείωσε.

Η Μαρία Καρυστιανού δεν ήταν στη λίστα των ομιλητών

Ο Ηλίας Παπαγγέλης από την πλευρά του είπε ότι νωρίτερα είχε επικοινωνήσει με τον πρόεδρο του Συλλόγου, Παύλο Ασλανίδη, ο οποίος όπως του είπε, δεν γνώριζε αν θα έρθει η Μαρία Καρυστιανού και ότι «κάποιοι αντιδρούν και δεν θέλουν να μιλήσει» λόγω θεμάτων που είχε αναδείξει. «Λίγο πριν φτάσει, επειδή περίμενα και εγώ να την δω εκεί στο φυλασσόμενο χώρο, μίλησα με τον πρόεδρο, με τον κύριο Ασλανίδη. Και τον ρώτησα αν έχει πληροφορίες αν θα ‘ρθει. Και μου είπε δεν ξέρει. Τον ρώτησα αν θα μιλήσει. Μου είπε: “Δεν ξέρει άλλα κάποιοι αντιδρούν και δεν θέλουν να μιλήσει, λόγω των θεμάτων που έχει κατά καιρούς αναδείξει”. Του είπα ότι αν έρθει δεν μπορείς να εμποδίσεις μία μάνα να μιλήσει. Μου λέει: “Όχι, βεβαίως να μιλήσει”. Κάποια στιγμή είδαμε ότι έφτασε, εκεί χαιρετήθηκε με τον κόσμο. Μου είπε ο κύριος Ασλανίδης ότι δεν είναι στη λίστα των ομιλητών», εξήγησε.

Ρούτσι: Δεν υπήρξε ένταση μεταξύ Καρυστιανού και Ασλανίδη

Παρότι η Μαρία Καρυστιανού βρέθηκε στη συγκέντρωση της 28ης Φεβρουαρίου 2026, τελικά δεν προχώρησε σε ομιλία. Η ίδια άφησε να εννοηθεί ότι υπήρξαν αντιρρήσεις για την παρουσία της στο βήμα, παρόλο που -όπως ανέφερε- είχε προετοιμαστεί σχετικά.

Από την πλευρά του, ο Πάνος Ρούτσι, με δημόσια τοποθέτησή του, απέρριψε κατηγορηματικά τα σενάρια περί αντιπαράθεσης ανάμεσα στον ίδιο και την πρώην πρόεδρο του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τέμπη.