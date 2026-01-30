Οι έμμεσες αυξήσεις στους μισθούς θα ενισχύσουν πραγματικά την οικονομία;
Οι έμμεσες αυξήσεις στους μισθούς θα ενισχύσουν πραγματικά την οικονομία; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Οι έμμεσες αυξήσεις στους μισθούς θα ενισχύσουν πραγματικά την οικονομία; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Ρουμανία: Θετικά τα νέα για τον 20χρονο τραυματία οπαδό του ΠΑΟΚ (Βίντεο)

Οι γιατροί μείωσαν την καταστολή και ο νέος άνδρας μπόρεσε να κινήσει τα άκρα του

Ρουμανία: Θετικά τα νέα για τον 20χρονο τραυματία οπαδό του ΠΑΟΚ (Βίντεο)
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
DEBATER NEWSROOM

Ενθαρρυντικά φαίνεται να είναι τα νέα για την πορεία της υγείας του 20χρονου τραυματία οπαδού του ΠΑΟΚ από το τροχαίο δυστύχημα τη Ρουμανία, που εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο της Τιμισοάρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι γιατροί μείωσαν την καταστολή και ο 20χρονος μπόρεσε να κινήσει τα άκρα, εκτός απ το σπασμένο χέρι του. Θα παραμείνει διασωληνωμένος για να είναι σε ακινησία και για να μην δυσκολεύεται στην αναπνοή από το οίδημα της επέμβασης. Εκτός απροόπτου ιατρικό συμβούλιο αναμένεται να εκτιμήσει κατά πόσον και πότε μπορεί να επαναπατριστεί ο τραυματίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ