Ρουμανία: Θετικά τα νέα για τον 20χρονο τραυματία οπαδό του ΠΑΟΚ (Βίντεο)
Οι γιατροί μείωσαν την καταστολή και ο νέος άνδρας μπόρεσε να κινήσει τα άκρα του
Ενθαρρυντικά φαίνεται να είναι τα νέα για την πορεία της υγείας του 20χρονου τραυματία οπαδού του ΠΑΟΚ από το τροχαίο δυστύχημα τη Ρουμανία, που εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο της Τιμισοάρα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι γιατροί μείωσαν την καταστολή και ο 20χρονος μπόρεσε να κινήσει τα άκρα, εκτός απ το σπασμένο χέρι του. Θα παραμείνει διασωληνωμένος για να είναι σε ακινησία και για να μην δυσκολεύεται στην αναπνοή από το οίδημα της επέμβασης. Εκτός απροόπτου ιατρικό συμβούλιο αναμένεται να εκτιμήσει κατά πόσον και πότε μπορεί να επαναπατριστεί ο τραυματίας.
