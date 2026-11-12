Απόπειρα αυτοκτονίας στη στάση του Μετρό “Ηλιούπολη”: Ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της 35χρονη

Απόπειρα αυτοκτονίας σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης, 12 Νοεμβρίου στον σταθμό “Ηλιούπολη“, με αποτέλεσμα να προκληθούν προβλήματα στην κυκλοφορία των συρμών της Γραμμής 2 του Μετρό, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΣΤΑ.ΣΥ.

Εξαιτίας του περιστατικού, οι σταθμοί Ηλιούπολη και Άλιμος έχουν τεθεί προσωρινά εκτός λειτουργίας, ενώ η κυκλοφορία των συρμών διεξάγεται σε δύο ξεχωριστά τμήματα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συγκεκριμένα, τα δρομολόγια πραγματοποιούνται από την Ανθούπολη έως τον Άγιο Δημήτριο και από την Αργυρούπολη έως το Ελληνικό.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες του περιστατικού ή για τον χρόνο αποκατάστασης της κυκλοφορίας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική το Κέντρο Επιχειρήσεων του ΠΣ ενημερώθηκε περίπου στις 14:10 και οι πυροσβεστικές δυνάμεις ανέσυραν, χωρίς τις αισθήσεις της, 35χρονη γυναίκα από τις γραμμές του μετρό στο σταθμό «Ηλιούπολη» στο ρεύμα προς Ανθούπολη. Στη συνέχεια η 35χρονη παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.