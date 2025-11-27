Ρόδος: Ραγίζει καρδιές ο πατέρας του 19χρονου που σκοτώθηκε από χειροβομβίδα – “Ηρωας και αθάνατος”

Στο πένθος έχουν βυθιστεί η Ρόδος, η Κρήτη και οι Ένοπλες Δυνάμεις από το τραγικό δυστύχημα στο πεδίο βολής στην Αφάντου που είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθεί ο 19χρονος Ραφαήλ, ΕΠΟΠ στρατιώτης από το Τυμπάκι Ηρακλέιου.

Η τραγωδία σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης 26/11, όταν κατά την διάρκεια προγραμματισμένης εκπαιδευτικής δραστηριότητας, εξερράγη χειροβομβίδα. Ο 19χρονος έχασε τη ζωή του ακαριαία, ενώ ένας 39χρονος ΕΠΟΠ επιλοχίας υπέστη βαρύτατους τραυματισμούς και ακρωτηριάστηκε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο τραυματίας ΕΠΟΠ Επιλοχίας μεταφέρθηκε στην Αθήνα και νοσηλεύεται στη ΜΕΘ στο 401 και φαίνεται πως έχει διαφύγει τον κίνδυνο.

Όσον αφορά στον 19χρονο Ραφαήλ, η σορός του θα μεταφερθεί στην Κρήτη με C-130 σήμερα το, ενώ η κηδεία του θα γίνει αύριο Παρασκευή.

Η νεκρώσιμος ακολουθία θα ψαλεί στις 11 το πρωί στον Ιερό Ναό του Αγίου Τίτου στο Τυμπάκι.

Το πρωί της Πέμπτης, ο πατέρας του έκανε ακόμα μια σπαρακτική ανάρτηση για τον γιο του:

«Πότε δεν θα το πίστευα

όμως κι αυτό το είδα

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ένα κοπέλι έσβησε

από μια χειροβομβίδα ,..

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μια μάνα το μεγάλωσε

για να υπηρετήσει

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

την χώρα του σαν ήρωας

τα μάτια του να κλείσει…..

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ελλάδα πένθος φόρεσε

γιατί ο Ραφαήλ σου

στα χώματα σου έσβησε

κι αυτό είναι τιμή σου….

Ήρωας και αθάνατος

κι αυτό ναι σε τιμή σου

με μια σημαία ελληνική

Ντύνουνε το κορμί σου…..καλό ταξίδι παλικάρι…. καλό ταξίδι γιε μου…».

Υπενθυμίζεται ότι ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας που επικοινώνησε με τον πατέρα του 19χρονου, κήρυξε τριήμερο πένθος στις Ένοπλες Δυνάμεις θα διαρκέσει από 26/11/2025 έως και 28/11/2025.

Ρόδος: Πώς έγινε η τραγωδία

«Φως» στα αίτια που προκάλεσαν το τρομερό δυστύχημα αναμένεται να ρίξει η κατάθεση του 39χρονου, όταν βγει από το νοσοκομείο καθώς και οι καταθέσεις των στρατιωτικών που ήταν παρόντες στο πεδίο βολής Αφάντου.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η έκρηξη της χειροβομβίδας έγινε κατά τη διάρκεια του προληπτικού ελέγχου που κάνουν οι πυροτεχνουργοί για την καλή λειτουργία των πυρομαχικών.

Όπως ανέφερε το cretalive.gr, η πληροφόρηση από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας προς την οικογένεια, σχετικά με τις συνθήκες της τραγωδίας ήταν πως «κατά την αποσφράγιση του κουτιού μεταφοράς με τις χειροβομβίδες φέρεται να αποσυνδέθηκε η περόνη της μοιραίας χειροβομβίδας που σκότωσε τον Ραφαήλ και τραυμάτισε βαρύτατα τον 39χρονο επιλοχία».

Όλα τα στοιχεία, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, παραπέμπουν σε ατύχημα, όμως όλα τα στοιχεία αξιολογούνται και η έρευνα συνεχίζεται.