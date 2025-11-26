Ρόδος: Γιος Λιμενάρχη από την Κρήτη ο 19χρονος στρατιώτης που σκοτώθηκε από την έκρηξη χειροβομβίδας

Βαρύ πένθος έχει σκεπάσει την Κρήτη από τον τραγικό θάνατο του 19χρονου επαγγελματία οπλίτη από το Τυμπάκι του Δήμου Φαιστού στο Ηράκλειο, ο οποίος σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια στρατιωτικής άσκησης στο πεδίο βολής Αφάντου, στη Ρόδο.

Όπως αναφέρει το patris.gr, πρόκειται για τον γιο του Διοικητή του Λιμενικού Σταθμού Κόκκινου Πύργου και γιο της προϊσταμένης των ΚΕΠ στο Τυμπάκι. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές η αδελφή του είναι αστυνομικός και υπηρετεί εκτός Κρήτη.

Πληροφορίες από το περιβάλλον του 19χρονου αναφέρουν ότι το επόμενο διάστημα ο πατέρας του θα ταξίδευε στη Ρόδο για να συναντήσει τον 19χρονο.

Ρόδος: Πώς συνέβη η τραγωδία

Το σοκαριστικό δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης 26/11 στο πεδίο βολής στην περιοχή Αφάντου της Ρόδου κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης εκπαιδευτικής δραστηριότητας βολής χειροβομβίδας του 6ου ΕΤΕΘ.

Όλα έγιναν κατά τη μεταχείριση αμυντικής χειροβομβίδας, όταν σημειώθηκε έκρηξη σε πολύ μικρή απόσταση από το προσωπικό. Οι πρώτες ενδείξεις συγκλίνουν σε σφάλμα χειρισμού και πρόωρη ενεργοποίηση, ωστόσο οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν όλα τα σενάρια.

Όπως μεταδίδει η “Δημοκρατική” της Ρόδου, ο 19χρονος ΕΠΟΠ στρατιώτης τραυματίστηκε θανάσιμα και ένας 39χρονος ΕΠΟΠ επιλοχίας υπέστη βαρύτατους τραυματισμούς και ακρωτηριασμό άνω άκρου.

Και οι δύο διακομίστηκαν άμεσα με ασθενοφόρα στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου. Για τον πρώτο διαπιστώθηκε ο θάνατός του, ενώ για ο δεύτερος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Ο τραυματίας έχει ακρωτηριαστεί στο χέρι του από τον αγκώνα και κάτω, ενώ έχει και πολλαπλούς τραυματισμούς σε όλο του το σώμα από τα θραύσματα της χειροβομβίδας που εξερράγη. Μάλιστα, είναι πατέρας δύο παιδιών.

Η ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Στρατού

“Από το Γενικό Επιτελείο Στρατού ανακοινώνεται ότι, κατά τις πρωινές ώρες της Τετάρτης 26 Νοεμβρίου 2025, κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης εκπαιδευτικής δραστηριότητας βολής χειροβομβίδας στη νήσο Ρόδο, o ΕΠΟΠ Στρατιώτης (ΥΠ-Π) Ρ.Γ., 19 ετών, άγαμος, τραυματίστηκε θανάσιμα και ο ΕΠΟΠ Επιλοχίας (ΥΠ-Π) Μ.Β., 39 ετών, έγγαμος με δύο (2) τέκνα, τραυματίστηκε σοβαρά. Διακομίσθηκαν άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατος του πρώτου, ενώ ο δεύτερος υποβάλλεται σε χειρουργική επέμβαση.

Τα αίτια του συμβάντος διερευνώνται αρμοδίως.

Το Γενικό Επιτελείο Στρατού εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στους οικείους του θανόντος”.

Τα συλλυπητήρια Δένδια

Ανάρτηση για τον θάνατο του 19χρονου έκανε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας:

