Ρόδος: Συνελήφθη 43χρονος που παρέσυρε και εγκατέλειψε πεζό – Οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ

Ένας 43χρονος ημεδαπός συνελήφθη τις πρωινές ώρες της Παρασκευής (29/05) στη Ρόδο, έπειτα από τροχαίο ατύχημα με παράσυρση πεζού.

Σύμφωνα με όσα έχει κάνει γνωστά η αστυνομία, ο άνδρας φέρεται να βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ και να οδηγούσε το αυτοκίνητου όταν παρέσυρε τον πεζό.

Ο 43χρονος μετά το ατύχημα εγκατέλειψε το σημείο του ατυχήματος, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των αρχών. Λίγη ώρα αργότερα ο άνδρας εντοπίστηκε και συνελήφθη.

Δικογραφία σχηματίσθηκε σε βάρος του, για παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, ενώ το Τμήμα Τροχαίας Ρόδου διενεργεί έρευνες για τις συνθήκες του ατυχήματος.