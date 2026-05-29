Ρόδος: Συνελήφθη 43χρονος που παρέσυρε και εγκατέλειψε πεζό – Οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ
Σχηματίσθηκε σε βάρος του δικογραφία για παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας
Ένας 43χρονος ημεδαπός συνελήφθη τις πρωινές ώρες της Παρασκευής (29/05) στη Ρόδο, έπειτα από τροχαίο ατύχημα με παράσυρση πεζού.
Σύμφωνα με όσα έχει κάνει γνωστά η αστυνομία, ο άνδρας φέρεται να βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ και να οδηγούσε το αυτοκίνητου όταν παρέσυρε τον πεζό.
Ο 43χρονος μετά το ατύχημα εγκατέλειψε το σημείο του ατυχήματος, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των αρχών. Λίγη ώρα αργότερα ο άνδρας εντοπίστηκε και συνελήφθη.
Δικογραφία σχηματίσθηκε σε βάρος του, για παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, ενώ το Τμήμα Τροχαίας Ρόδου διενεργεί έρευνες για τις συνθήκες του ατυχήματος.
πηγή στην Google
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις