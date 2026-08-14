DEBATE: Πότε θα θέλατε να γίνουν οι επόμενες εθνικές εκλογές;
DEBATE: Πότε θα θέλατε να γίνουν οι επόμενες εθνικές εκλογές; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
DEBATE: Πότε θα θέλατε να γίνουν οι επόμενες εθνικές εκλογές; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στον Λαχανά Θεσσαλονίκης – Στη μάχη 25 πυροσβέστες και δύο ελικόπτερα

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση το απόγευμα της Παρασκευής. Ισχυρές επίγειες δυνάμεις και εναέρια μέσα επιχειρούν για την κατάσβεσή της.

Φωτιά στον Λαχανά Θεσσαλονίκης – Στη μάχη 25 πυροσβέστες και δύο ελικόπτερα
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το απόγευμα της Παρασκευής (14/8), έπειτα από φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή του Λαχανά Θεσσαλονίκης.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να κινητοποιούνται άμεσα για την αντιμετώπισή της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ισχυρές δυνάμεις στο σημείο

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 25 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 2ης ΕΜΟΔΕ και επτά οχήματα.

Στις προσπάθειες συμμετέχουν επίσης εθελοντές, ενώ από αέρος επιχειρούν δύο ελικόπτερα.

Παράλληλα, το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνδράμουν υδροφόρες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Φωτιά σε Βοιωτία και Αττική: Στο «μικροσκόπιο» το ηλεκτρικό δίκτυο αιολικού πάρκου – Αυτοψία της ΔΑΕΕ
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε Βοιωτία και Αττική: Στο «μικροσκόπιο» το ηλεκτρικό δίκτυο αιολικού πάρκου – Αυτοψία της ΔΑΕΕ

Δέκα εξειδικευμένα στελέχη της ΔΑΕΕ πραγματοποίησαν αυτοψία στην περιοχή όπου ξεκίνησε η καταστροφική πυρκαγιά. Εξετάζεται η γραμμή που συνδέει αιολικό πάρκο με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Φωτιά σε Βοιωτία και Αττική: Στο «μικροσκόπιο» το ηλεκτρικό δίκτυο αιολικού πάρκου – Αυτοψία της ΔΑΕΕ
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε Βοιωτία και Αττική: Στο «μικροσκόπιο» το ηλεκτρικό δίκτυο αιολικού πάρκου – Αυτοψία της ΔΑΕΕ

Δέκα εξειδικευμένα στελέχη της ΔΑΕΕ πραγματοποίησαν αυτοψία στην περιοχή όπου ξεκίνησε η καταστροφική πυρκαγιά. Εξετάζεται η γραμμή που συνδέει αιολικό πάρκο με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας.

Αίτνα: «Παραλύει» το αεροδρόμιο της Κατάνιας – Εκατοντάδες πτήσεις ακυρώθηκαν, ταξιδιώτες κοιμούνται στους τερματικούς σταθμούς
ΔΙΕΘΝΗ

Αίτνα: «Παραλύει» το αεροδρόμιο της Κατάνιας – Εκατοντάδες πτήσεις ακυρώθηκαν, ταξιδιώτες κοιμούνται στους τερματικούς σταθμούς

Η ηφαιστειακή τέφρα προκαλεί τα σοβαρότερα προβλήματα των τελευταίων 20 ετών. Το αεροδρόμιο της Κατάνιας θα παραμείνει κλειστό έως το απόγευμα του Δεκαπενταύγουστου.