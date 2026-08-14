Φωτιά στον Λαχανά Θεσσαλονίκης – Στη μάχη 25 πυροσβέστες και δύο ελικόπτερα

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το απόγευμα της Παρασκευής (14/8), έπειτα από φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή του Λαχανά Θεσσαλονίκης.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να κινητοποιούνται άμεσα για την αντιμετώπισή της.

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Ισχυρές δυνάμεις στο σημείο

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 25 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 2ης ΕΜΟΔΕ και επτά οχήματα.

Στις προσπάθειες συμμετέχουν επίσης εθελοντές, ενώ από αέρος επιχειρούν δύο ελικόπτερα.

Παράλληλα, το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνδράμουν υδροφόρες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.